MHP ve Ülkü Ocakları binasında Binali Yıldırım pankartı!

MHP Aydın İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları binasındaki Binali Yıldırım pankartı büyük tepki topladı.

MHP ve AKP arasındaki işbirliği ilginç görüntülerle devam ediyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın "MHP ile ortak 'evet' mitingi yapmamızda bir sakınca yok" açıklamasının ardından, Aydın MHP İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları binasına asılan Binali Yıldırım pankartı dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'nin görselinin bulunduğu "Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez!" yazılı pankartının altında bulunan AKP Genel Başkanı Yıldırım'ın "daima millet, kararımız evet" yazılı pankartı Ülkücülerin büyük tepkisini topladı.