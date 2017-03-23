Ülkücü kahvelerinde referandum nabzını tuttular

BBC muhabiri Efe Öç, Aydın'da MHP'li seçmenin referandum nabzını ölçtü. Aydınlı Ülkücülerin Bahçeli'ye tepkili olduğu dikkat çekerken, MHP tabanının önemli kısmının referandumda 'hayır' diyeceği ortaya çıktı.

Aydın'da MHP seçmeninin vakit geçirdiği kahveleri ziyaret eden Efe Öç, Ülkücülere referandumla ilgili görüşlerini sordu.

Devlet Bahçeli'nin kendilerini tatmin edemediğini söyleyen Aydınlı Ülkücüler, referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.

İşte Efe Öç'ün anlattıklarından çarpıcı kısımlar:

MHP içindeki muhalif kanadı destekledikleri gerekçesiyle Aydın'daki 17 ilçenin 10'unda ilçe başkanları görevden alınmıştı.

İlin en doğusunda bulunan Buharkent de bu ilçelerden biri. Son seçimde AKP'nin birinci parti çıktığı ilçede sağ/milliyetçi seçmen yüzde 60'lık bir kesimi oluşturuyor.

Portakal ağaçlarının eşlik ettiği bir tren yolculuğuyla vardığım ilçenin merkezine doğru yürürken Meral Akşener'in fotoğrafının asılı olduğu bir kahvede duruyorum.

"MEMLEKETİN BEKASI İÇİN 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

Bu kahvedekilerin bir kısmı kararsızlardan oluşuyor. Ancak 35 yaşındaki esnaf Gürhan Çıkrıkoğlu, onlardan biri değil.

Çıkrıkoğlu, Bahçeli'nin "Evet" çağrısı için, Buharkent adına kesin ifadeler kullanıyor. Genel seçimlerde, ilçede ev ziyareti yaptıkları kadınların dahi "önce başınızdakini değiştirin dediğini" söylüyor.

MHP'li siyasetçilerin sıklıkla dile getirdiği "memleketin bekası için evet" söylemini soruyorum.

"Bahçeli memleketin bekası için evet diyor, biz memleketin bekası için hayır diyoruz. Biz istemiyoruz tek adamlık. Benim düşünce özgürlüğüm 'hayırdan' yana. 18 maddeyi incelediğimizde benim içime sinmiyor" diyor.

MHP İÇİNDE ÇOK SAYIDA GİZLİ 'HAYIRCI' VAR

Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini söyleyen Çıkrıkoğlu'nun bu sözleri hararetli bir tartışmayı başlatıyor.

Kahvede sık dile getirilen bir başka konu da MHP içinde çok fazla 'gizli hayırcı' olduğu. Açık olarak "evet" vereceğini ifade ettikleri çok kişinin ikili sohbetlerde 'hayır' vereceğini söylediklerini belirtiyorlar.

Buharkent'teki kahvede en çok tartışma yaratan konulardan biri de, Erdoğan'ın, Bahçeli'ye yönelik söylediği "Sen kurtlarınla gez, biz eşref-i mahluk olan insanla geziyoruz" ifadesi oluyor.

"Geçmiş defterler" MHP seçmeninin gözünde çok da kapanmış değil.

ERDOĞAN'IN HAKARETLERİNİ UNUTMUYORUZ

İlçenin tren garına yakın bir başka kahvede 'hayırcılar' oldukça ağırlıkta.

Burada konuştuğum kişiler de özellikle sosyal medyada dolaşan ve Erdoğan'ın eski ifadelerine ait videoların yakından izlendiğini söylüyor.

İsmini vermek istemeyen 60'lı yaşlarının ortasındaki bir ilçe sakini, cebinden çıkardığı telefonu göstererek, "artık her şey internette, unutmuyoruz" diyor.

BAHÇELİ NEDEN ERDOĞAN'IN YANINDA DURDUĞUNU ANLATAMADI

İlk girdiğim kahvede de sorduğum bu soruya, ismini vermek istemeyen ve ilçe teşkilatının kurucularından olduğunu söyleyen biri yanıt veriyor.

"Hayır" diyeceğini açıklayarak, "Çünkü Bahçeli, AKP'nin yanında neden durduğunu anlatamadı. İkna edemedi" diyor.

BİRDENBİRE NE OLDU DA BAHÇELİ DEĞİŞTİ MERAK EDİYORUZ

Didim'in hemen merkezindeki Yeni Mahalle, son yerel seçimde MHP'nin ilçedeki oy deposu olmuş.

Son yerel seçimde, bu bölgeden ağırlıklı olmak üzere partiye, rekor sayıda, 8 bin 200 oy çıkmış.

Burada karşılaştığım, 26 yaşındaki Burak Helvacı da, bir MHP seçmeni olduğunu ancak Bahçeli'nin kendisini ikna edemediğini söylüyor:

"O kadar tartışma oldu Erdoğan ile. Sonra birdenbire ne oldu da birleştiler, merak ediyoruz. Bahçeli, Erdoğan'a karşıydı. Ondan sonra onun yanında olunca herkes şaşırdı. Bir taraf 'evet' diyor, bir taraf 'hayır' diyor."