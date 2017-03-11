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MHP seçim bürosunu AKP'liler açtı

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MHP seçim bürosunu AKP'liler açtı
Kocaeli'de MHP seçim bürosu AKP'li yöneticilerle birlikte açıldı.

Gunaydinkocaeli.com'un haberine göre Büronun açılışına; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, belediye meclis üyeleri, AKP ve MHP’li partililer ile vatandaşlar katıldı.

SKM’nin açılış öncesinde mehter takımı sahne aldı. Daha sonra ise edilen duaların ardından büronun açılışı yapıldı. Açılıştaki kurdeleyi ise MHP’lilerin yanı sıra AKP ilçe başkanı Osman Badem ve belediye başkanı İsmail Baran’ın kesti. Açılışın ardından büroya geçen iki partinin yöneticileri, referandum çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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