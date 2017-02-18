Migros'ta hıyarın kilosu 13.95 lira...

Kimi zaman "çoğu gitti azı kaldı" diyoruz. Bazen "sandık bir türlü gelmedi" şikayetinde bulunuyoruz. Referandum tartışmalarının gidişatına göre her iki görüş de egemen olabiliyor.

Bazı konuşmacılarla artık akraba olduk. Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tayyar Arı bunlardan. "Biraz objektif olayım" niyeti hiç yok. Ona göre anketlerde evetler %54-55 çıkmakta. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bunu yeterli bulmadığını söylüyor. Beklentisinin %60-65 olduğunu Arı'dan öğreniyoruz. Hocamız "Güneydoğulu seçmen, Erdoğan'a sevgi duyuyor" diyecek kadar propagandist. Söylediklerini tersten okursak sözünü ettiklerinin büyük bölümünün Cumhurbaşkanı'nı sevmiyoru yakalarsınız. Arı'nın özlü sözlerinden bir başka örnek; "MHP tabanı sonunda Devlet Bahçeli'nin onurlu duruşunu fark edecektir". Bu kadarına da pes!

Son haftaların en popüler ismi Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt. Doğan Grubu kanallarının assolisti haline getirildi. Karşıt görüştekileri konuşturmuyor. Adeta ağaçkakan. Saygı ölçüsünü dahi kaçırıyor. İki malzemesi var. Biri "Danimarka'da yargıdaki atamaları sadece Adalet Bakanı yapıyor". Diğeri İngiltere'den; "Kraliçe'nin onayı formaliteden ibaret".

İktidarın Saz Heyeti'ne yeni dahil olanlardan biri Pınar Hacıbektaşoğlu. "Hukukçu olduğumu duyanlar" diye diye ekrana hukukçuyu yazdırdı. Pınar Hanım'a -soyadı çok uzun- Yrd. Doç. Dr. Öğüt'ün dişisi diyebilirim.

Gerçek tarafsızlık

Arada Prof. Dr. Mithat Baydur gibi objektif yanı ağır basanları görmek mutluluk verici. "Türkiye'de lider kültürü vardır"la söze başlıyor. Ardından sistem arızalarını sıralıyor:

a- Yasama, yürütme ve yargının durumu ne olacak? Süratle çare bulunmalı.

b- Ön seçimsiz liste hazırlanmamalı. Yani liste yapma işi "tek adam"a bırakılmamalı.

Ekran sorumluları da zaman zaman solo yapıp fasıla katılıyorlar. Şirin Payzın'daki "U dönüşü" saklanamaz hale geldi. En fazla şaşırdığım Ahu Özyurt. Prof. Emre Bağce'yi öyle bir azarladı ki ağzım açık kaldı. Oysa adamcağızın söylediği sadece "demokrasimiz vasataltı" idi. "O kadar da değil"in yüksek desibelden hakkedilmediği inancındayım.

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Bu soygunu

kim durduracak?

Enflasyon uçtu. Genel işsizlik oranı %12.1. Gençlerde bu oran %22.6. Öte yandan Suriyeli göçmen sayımız 3 milyon 551 bini geçti. Bunlara üç öğün sadece peynir-ekmek-su verilse hesap edin maliyeti.

Önceki gün A 101'de litrelik süte 30 kuruş zam yapıldı. Oysa 1.65'e satılıyordu. 1.95'i görenin ağzı açık kaldı. Önce zeytinyağı sonra çiçekyağı zam kervanına katıldı.

Migros'ta ise dün hıyarın kilosu -sıkı durun- 13.95 liraydı. Hani şu Çengelköy taklidi olanlar. 48 saat önce 2,65'e vitrine çıkarılan pembe elmalar 4.95 liraya yükselmişti. Salkım domates ise 8.69 lira. Yine Migros'ta. Tuncay Özilhan yönetimi, kendinden öncekilere rahmet okutuyor. Sayın Özilhan'a tavsiyem "elini vicdanına götürmesi". Anadolu Efes'i bu yolla finanse etmesi mümkün değil. Zihniyetini değiştirmezse çok yakında garibanın "hedefi" olur. Tabii bu uyarım, diğer tüm marketleri yönetenlere de. Hepsini insafa, denetleyicileri ise bu soygunlara müdahaleye davet ediyorum.

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Öteki işler

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın itiraflarını izledik. "En sevdiğim müzik türü Rap" diyebildi. Ve şöyle devam etti; "Ancak herkesi bunu dinlemeye zorlayamam. Müdahil olmam söz konusu değil". Doğru söylediğine inandı mı? Bal gibi de jüriyi etkiliyor. Ilıcalı'ya tavsiyem Athena Gökhan'ın önerisine kulak vermesi. Seneye bu dalı ayrı kategoride değerlendirmesi. "O Ses Rap" yapar ve şaibeden kurtulur. Kaldı ki, Dilmen'in başını çektiği "evetçiler" arasında adının geçtiğini unutmamalı. Doğrulamasa bile bu söylentiler gün gelir çığa dönüşür. Ben söyleyeceğimi söyledim. O istediğini yapmakta serbest. Sonuçlarına katlanır.

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Bir yıldız:

Şeref Eroğlu'nun 2001'de Avrupa Şampiyonu olduğu maçı asla unutamam. Rus'u kanırta kanırta yenmişti. Toplam 16 altın madalya sahibi güreşçimizin bir Dünya 6 Avrupa Şampiyonluğu var. Listeye Olimpiyat ikinciliğini de dahil edebiliriz. Şimdilerde eğitici olarak hizmet ediyor. TRT Spor'un Orhan Ayhan'la belgeselinde anılar tazelendi. Bu arada Ayhan büyüğümdeki kreasyon zenginliğini kaçırmıyorum. Her program bambaşka kıyafetlerle. Altında firma adı yazılmadığından belli ki sponsoru kendisi.