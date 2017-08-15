Millet, 16 yılda, AKP'den bunları mı bekliyordu?

AKP, 16'ncı kuruluş yılını kutluyor. Parti yetkilileri mesajlar yayınlıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, "14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan, milletten aldığı destekle hızla büyük icraatlara imza atarak milletçe uzun yıllardır beklenen hayalleri bir bir gerçekleştiren ve bu sayede girdiği her seçimden milletin birinci tercihi olarak çıkmayı başarıp Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdıran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16. yıldönümünü can-ı gönülden kutluyorum." dedi.

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İnsan ister istemez "milletçe uzun yıllardır beklenen hayaller nedir?" diye düşünüyor!

Merve Kavakçı'nın vatandaş yapılması ve büyükelçi atanması uzun yıllardır bekleniyor olabilir! Yani başörtüsü sorununun çözülmesi bekleniyordu denilebilir.

* Fakat Oslo'da ABD ve İngiltere'nin dayatmasıyla, PKK ile masaya oturmak, milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Habur'da terörist karşılamak, teröristin ayağına çadır mahkemesi göndermek milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Dolmabahçe'de, Abdullah Öcalan'ın yazdığı ve Türkiye'yi Türk Milleti'nin vatanı olmaktan çıkarıp, çeşitli etnik grupların "ortak vatan"ı haline getiren 10 maddelik mutabakat metnine AKP hükümetinin bakanlarının imza atması milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Türk ordusuna subay yetiştiren okullara, 21 yıldır her sene artan bir oranda FETÖ elemanlarının yerleştirilmesi, böylece yetiştirilen FETÖ'cü subayların, Ergenekon, Balyoz ve Asker Casusluk kumpaslarıyla tasfiye edilenlerin yerine yükseltilmesi, sonra da Amerikan destekli bir darbe girişiminde kullanılması, milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Yargının, 2010 referandumunda, "Demokratikleşme için yetmez ama evet" denilerek FETÖ'ye tamamen teslim edilmesi, milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Uygulanan Suriye politikası sonucunda, Türkiye'nin güneyden kuşatılması, Süleyman Şah'ın türbesinin havaya uçurularak Türk toprağının terk edilmesi ve kemiklerinin sınıra taşınması, milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Ege'de, 2004 yılında, tamamen Türk egemenliğinde olan 18 adanın ve 200'e yakın kayalığın Yunan egemenliğine terk edilmesi milletçe uzun yıllardır hayal ediliyor muydu?

* Millet, "AKP sayesinde Türk olmaktan kurtulduk" demeyi hayal ediyor muydu?

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Sorular böyle bir kitap yazacak ölçüde uzatılabilir.

AKP'nin yaptığı ne vardır ki bunlar milletin de uzun yıllardır beklediği şeylerdi?

Şimdilerde bir tek görüş öne çıkarılıyor. Mesela Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'de son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen mücadelenin merkezinde "vesayet odaklarıyla mücadele" olduğunu söylüyor.

Kalın "Nedir o vesayet? Milletin iradesinin yerine bir başkasının iradesini getirip hakikatmiş gibi koymak. Bazen bu sermaye grubu olur, sermaye grubunun çıkarları için iş yapılır, o bir vesayet ilişkisidir. Bazen Silahlı Kuvvetler olur, birilerinin müdahalesine zemin hazırlar, bazen dış gruptur, şu cemaattir ama devlet ile millet arasına perde koyan bu tür yapıların hepsi, son tahlilde bir vesayet ilişkisi üretir." diyor.

Gerçi bunu da milletin hayal ettiği söylenemez ama diyelim ki bir başarıdır; öyleyse, "askeri vesayet"in yerine önce "FETÖ vesayeti" şimdi de "diğer cemaatlerin vesayeti" konulmadı mı? Millet bunu mu hayal ediyordu? Ayrıca, milletin bir yerine koyan iş adamlarından yeni bir vesayet grubu oluşturulmadı mı?

AKP kurulmadan hemen önce ABD'den Tayyip Erdoğan'a gönderilen, Ankara'nın yerel yönetimlere otonomi vermesini dayatan ve bütünüyle AKP'nin parti programı haline getirilen, 16 yıldır yalanlanamayan gizli belge bir vesayet belgesi değil miydi?