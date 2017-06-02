Mustafa Ceceli'den tepkilere "ayetli" cevap

Boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, hakkında yapılan yorumlara ayetle cevap verdi.

Mustafa Ceceli'nin boşanması, sevgilisi, sevgilisiyle ABD'ye gitmesi...

Bütün bunlar günlerdir magazin gündeminin üst sıralarında.

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan ceceli, bu haberlerden dolayı sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden.

Kendisine gelen tepkilere ne karşılık vereceği merak ediliyordu.

Ceceli, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından Bakara Suresi'nin bir ayetini paylaşarak yanıt verdi.

Ceceli'nin "Cumanız mübarek olsun" notunu düştüğü paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.