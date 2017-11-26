O gecenin Vefasızlığı...

Emile Zola'nın "Dreyfus"u Fransa'da dönüm noktası olmuş aradan yüzyıldan fazla süre geçmesine rağmen unutulmuyor. Maşallah biz de son 10 yılda bol miktarda var. Ve kısa sürede unutuluyor. İdris Aksoy'da bunlardan biri. Kim bilir bize ulaşamayan yüzlerce, binlerce masum hapis yatıyor. 15 Temmuz kalkışmasını hemen ardından başlayan tutuklamalar esnasında "olağanüstü durumlarda yüzde 10 civarında masum da kurunun yanında yaş olarak yanar" görüşünü benimsiyordum. Aldatılmadım ama yanıldığımı itiraf ediyorum bunu rakam olarak telaffuz etmek ne kadar doğru bilmem. Ancak görüne o ki yüzde 50'yi bile geçebilir. Zira iddianameler çok ama çok kötü...

Sadece İdris Aksoy'un davasında değil tüm 15 Temmuz davalarında kilit isimlerden birisi de AKP İstanbul Milletvekili E. General Şirin Ünal... Tayyip Erdoğan'a o geceye dair bilgileri verip, İstanbul'da karşılayanlardan. TSK'nın İstihbarat ve Personel birimi Şirin Ünal'dan gelen bilgilere göre terfi ve atama işlemlerini düzenliyor. Öyle iddialar var ki dudak uçuklatır. Evet, son yıllarda Hava Kuvvetlerine FETÖ önemli miktarda sızdı. Ancak general kadrosunda sanıldığı gibi fazla kadrosu yoktu. Bu halde 15 Temmuz'dan sonra en fazla generalin Hava Kuvvetlerinden tutuklanıp, atılmasının da Şirin Ünal'ın kanaatlerinden kaynaklandığı iddiaları gırla gidiyor. Peki kim bu Şirin Ünal? Sinop-Ayancık doğumlu. Hava Okulu 76 mezunu jet pilotu. Hava Kuvvetlerinin kilit yerlerinde çalışmış. Tümgeneralliğe kadar yükselmiş. Çok hırslı olduğu söyleniyor. Hedefi, Kuvvet Komutanlığı iken emekli edilmiş. 2011'de AKP'den Sinop Milletvekili seçildi. Daha sonra İstanbul vekili olarak görev yapmaya devam ediyor. 15 Temmuz sonrası kabine değişikliklerinde adı MSB ile anıldıysa da olmadı. Fakat Saray'ın müdavimi. En prestijli milletvekili. Erdoğan'a çok yakın.

İdris Aksoy'da pilotluğu esnasında Şirin Ünal'ın emrinde çalışmış. Aileler bir birini biliyor. Aksoy üç kızı da "Şirin Amca" diye hitap ediyor. Nitekim İdris tutuklanınca kızlar Şirin Ünal'ın kapısını çalıyor. Ünal bir hayli soğuk davranıyor. "Babandan bir ricam oldu. Benim kızın işe alınmasını sağladı. Sonra ek görev verilmesini istedim. "Yetkim yok" dedi. Hal böyle iken siyasilerin ricası ile kızım terfi edip şimdi 10 bin TL maaş alıyor. Bu yüzden babanıza kırgınım." cevabını veriyor.

Gelelim İdris'e "Oğlum..." diye hitap eden Hava Kuvvetleri eski Komutanı Abidin Ünal'a... 15 Temmuz sonrası toplanan MGK'da Abidin Ünal'ın Tümgeneral İdris Aksoy ve Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ı tebrik edip, Tayyip Erdoğan'a bu iki generalin sayesinde darbenin savuşturulduğunu beyanı kayıtlarda var. Abidin Ünal ile İdris Aksoy 30 yıldan fazla beraber görev yapmışlar. Aynı lojmanda oturmuş, kamplarda birlikte tatile çıkmışlar. İdris'in üç kızı da elinde büyümüş Ünal ailesinin. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyan Beyza çok akıllı. Defalarca randevu talep etmiş. Gidip karargahın önünde beklemiş. Abidin Amcası hiç dönüp bakmamış, telefonlarına cevap vermemiş. Beyza bu kez Abidin Amcasının eşini arayıp: "Teyze babamın durumu ne olacak?" diye sormuş. "Abidin Amcanda çok üzgün ancak elimizden bir şey gelmiyor" cevabı yıkmış güzel kızı...

Gelelim darbecilerin görevlendirme listesine... Darbecilerin görevlendirme listesinde bulunan 59 generalin 33'ü şu anda görevde bazıları terfi bile etti. 20 tanesi hiç bir işlem yapılmadan emekli edildi. 6 kişi ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Son bir ay içinde 8-10 tanesi tahliye edildi. Örneğin İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına atandığı yazılan Korgeneral Erdal Öztürk'ün iki sayfalık tahliye gerekçesindeki maddelere en az 100 tanede İdris için eklenebilir kanıt var. Sadece Hava Kuvvetlerinin değil Türkiye için en önemli projelerin başında olan İdris Aksoy'un kayıtlarda 75 dış görevlendirmesi tarih ve saatleri ile kayıtlarda... Savcı öyle bir iddianame yazmış ki sanırsınız iftiraname... İdris'in Katar'a gittiği tarihte FETÖ imamları Amerika'ya gitmiş. Kıtalar bile farklı... Havada buluşma şansları bile yok. FETÖ'cülerin Hava Kuvvetlerinde kendilerinden olmayan personeli disiplin suçu ile atmaları ünlü. İdris'in yanında çalışan bazı personele de işlem yapılmış. Sicil amiri olarak düşük not vermeyi reddettiği gibi korumaya çalıştığı personelden atılanlar şimdi mahkemeye müracaat edip Yüzbaşı Gökkadir Acarbaş gibi isimler tanık olmak istiyor.

O gece İdris Aksoy ile telefon görüşmesi yapan, mesaj atan Bakan, bürokratların adeta yalvarırcasına cümlelerini bu sütuna sığdıramam. Bu ay sonuna yetiştirmeye gayret ettiğim "Darbe İçi Kumpas" kitabımda ayrıntıları göreceksiniz. Sahi "gerçeklerin günün birinde ortaya çıkmak gibi kötü huyu var." Çıkana kadar mücadele...