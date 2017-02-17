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O pankart teşkilat kapattırdı

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O pankart teşkilat kapattırdı
MHP Genel Merkez bir teşkilatı daha kapattı. 'Hayır'dan yana taraf alan Bilecik Pazaryeri İlçe Teşkilatı'nın kapatılmasına üzerinde 'Her HAYIR'da bir şer, her şerde bir HAYIR vardır... Hadi HAYIR'lısı' yazılı pankartın sebep olduğu öne sürüldü.

İl Başkanı Mehmet Karuk, bugün itibariyle MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince Bilecik Pazaryeri İlçe Teşkilatının kapatıldığını söyledi.

Başkan Karuk, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken önümüzdeki günlerde parti genel merkezi tarafından yeni bir yönetimin atanacağını kaydetti.

Teşkilatın kapatılmasının Pazaryeri İlçe  Başkanı Ender Metin’in yaptırdığı 'Her HAYIR'da bir şer, her şerde bir HAYIR vardır... Hadi HAYIR'lısı' yazılı pankartın sebep olduğu öne sürüldü.

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