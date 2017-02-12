Ülkücüleri yıldırma politikası tutmuyor!

MHP Genel Başkan Adaylarına yıldırma politikaları uygulanırken, dört genel başkan adayı da kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirtti ve sosyal medya hesaplarından 'engelleyemeyecekler' mesajı verdi.

MHP Genel Başkan Adayları Meral Akşener, Dr. Sinan Oğan, Koray Aydın ve Prof. Dr. Ümit Özdağ kendilerine karşı başlatılan yıldırma politikalarına ve engellemelere karşı taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Oğan'ın Youtube kanalı 3 Hilal TV'nin sebepsizce kapatılmasının ardından, Akşener'in Çanakkale'de yapacağı toplantıda da 'karartma' skandalı yaşandı.

MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKLER

MHP Genel Başkan Adayı Akşener, Çanakkale'de yapacağı toplantının sabote edilmeye çalışılmasına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyleyen Akşener, "Yasal olarak izinleri alınmış toplantımız, elektrikler kesilerek engellenmeye çalışılıyor. Demokrasi mücadelemizi engelleyemeyecekler" ifadelerini kullandı ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de megafonla konuşma yaptığı bir fotoğraf paylaştı.

YAŞASIN 'İLERİ' DEMOKRASİ! YA DEMOKRASİMİZ 'İLERİ' OLMASAYDI?

Meral Akşener, 'hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D'den kovulan haber spikeri İrfan Değirmenci hakkında da paylaşımda bulundu. Akşener, "İrfan Değirmenci referandumda#hayır diyeceği için işinden atıldı.Yaşasın"ileri"demokrasi.Ya demokrasimiz"ileri"olmasaydı? Şükredelim halimze" dedi.

BUGÜN BUNLARI YAPANLAR...

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan da, Kanal 3 Hilal'in kapatımasına ve Meral Akşener'in toplantısının engellenmeye çalışılmasına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

"Dün bizim Youtube kanalımız Kanal3Hilal kapatıldı, bugün Meral Akşener'in konuşma yapacağı otelin elektrikleri kesildi. AKP demokrasisi!" diyen Oğan, şöyle devam etti:

"687 sayılı KHK ile radyo ve televizyonlarda muhalefete söz hakkı verilmesinin YSK tarafından denetlenmesi hükmü yürürlükten kaldırıldı.

AKP ve Saray bu KHK ile demokrasiden nasibini almadığını bir kez daha göstermiştir. Bu doğrudan referanduma yönelik Saray’ın müdahalesidir. Bu KHK da gösteriyor ki, bir AKP’li Başkan seçildiği takdirde işlerine nasıl geliyorsa ona uygun kararname çıkaracaklardadır.

AKP rejimi kendisine yandaş kanallarda zaten muhalefete yer vermiyordu. Bu yetmiyormuş gibi ana akım medyaya da baskı yaparak bizlerin çıkmasını da engelliyordu. Şimdi bu OHAL kararnamesiyle (OHAL ile ne alakası varsa) bütün ekranları muhalefete kapatacaklar. AKP rejiminin bize yaptığı ekran baskısını kırmak için açtığımız Youtube kanalı da dün kapatıldı. Ama bunlar bizi yıldıramayacak.

Ne yaparsanız yapın bizi demokrasi mücadelemizden asla geri çeviremeyeceksiniz. Vatandaşlarımız da görsün. Daha Başkanlık gelmeden bunlar demokrasi katliamına girişmiş durumdalar. Bugün bunları yapanlar, yarın neler yapmaz ki…"

BU KANAL BİZİM İÇİN SİLİNMİŞTİR

Oğan, İrfan Değirmenci'nin Kanal D'den kovulmasına da değerlendirdi.

Medyada 'evet' diyenlere dokunulmazken, 'hayır' diyenlerin işten çıkarıldığını savunan Dr. Sinan Oğan, "Evet diyenler görevdeyken sırf Hayır dediği için gazeteci İrfan Değirmenci Kanal D'den atılıyorsa bu kanal bizim evden silinmiştir" paylaşımında bulundu.

AKŞENER'İ YILDIRAMADILAR, OĞAN'I SUSTURAMADILAR

Akşener ve Oğan'a yapılan baskılar ters teperken, MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan da Akşener ve Oğan'a tam destek geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan baskılara çok sert tepki gösteren Aydın, "Tam da bugün bahsettiğimiz konuların üzerine 'Hayır' diyenlere yönelik baskılar; salonları kapatıp, elektrikleri kesip, internet TV kanallarını kapatmaya vardı. Yakında su da yok derlerse şaşmamalı. Elektrikleri kesmek Sayın Akşener'i yıldıramamış, 3Hilal TV yi kapatmak Sayın Oğan'ı susturamamıştır" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE ÖZDAĞ'DAN

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da Meral Akşener ve Sinan Oğan'a yapılan anti demokratik hamlelere ateş püskürdü.

Ülkücüleri yıldırmaya çalışanlara imalı bir cevap veren Özdağ, "Halktvde canlı yayindayım. Gundemi ele alacağiz. Bakalim elektrikler kesilecek mi uydu düşecek mi?" şeklinde paylaşımda bulundu.