MHP Genel Başkan adayı Oğan, ‘Hayır Anadolu Yürüyüşü’ programında İzmir’den devam etti. İzmirli vatandaşlarla bir araya gelen Oğan, “AKP işi bittiğinde MHP’yi satıp yola Barzani ile devam edecek” dedi.

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, ‘Hayır Anadolu Yürüyüşü’ programında İzmirli vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Oğan “AKP kimleri satmadı? Sizinle işi bittiğinde siz de satıp Barzani ile yola devam edecek dedi.

Oğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KİMLERİ SATMADILAR Kİ?"

“MHP ‘evet’e bu kaar destek vermesine rağmen Bahçeli, Barzani bize tercih ediliyor dediğinde ne yaptılar? “Herkes kendi işine baksın” dediler. Bunlar işi bittiğinde sizi bir kenara bırakıp Barzani ile yola devam edecek. Yola çıktıklarını bunlar satmıyor mu? Kimleri sattılar? Abdullah Gül, Davutoğlu şimdi de Arınç. Fetöş’e hele hiç gelmiyorum. Biz ‘Fetöş’ dediğimizde bize saldırıyorlardı şimdi düşman oldular.

Esad’la kahvaltı yapıp ailece denize gitmiyorlar mıydı? Merkel’le el ele kol kola gezmiyorlar mıydı? AB en büyük hedefleri değil miydi? Melih Gökçek havai fişekler patlatmadı mı?"

"FRANSIZLARIN KÜRSÜMÜZÜ YIKMASINA RAĞMEN"

"Biz çözüm sürecinde uyardığımızda siz kandan besleniyorsunuz demiyorlar mıydı? Şimdi geçmişi bu kadar hatalarla dolu bir yönetime bu devleti bunların eline bırakmak en büyük hata olur. Bu bir parti meselesi, sen-ben kavgası değil, memleket meselesi. Biz memleket meselesi olduğu için bugün karşınızdayız. Türkiye’nin 4 bir yanında ‘hayır’ı anlatıyoruz Hollandalıların, Almanların baskısına rağmen. Fransızların kürsümüzü yıkmasına rağmen anlatmaya devam edeceğiz.

‘Evet’i sabahtan akşama kadar bize kapalı olan televizyonlarda anlatıyorlar bir detay verebiliyorlar mı? Hayır... “‘Hayır’ diyenler terörist o yüzden ‘evet’ diyeceksiniz” diyorlar. Terörü bu yüzden bitirmedi o zaman onlar. Çıkıp desinler bugüne kadar istedikleri neyi yapamadılar. “Terörle mücadele edecektik de şu bize engel oldu” diyebilirler mi? Yok.."