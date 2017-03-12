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Barzani 'evet' çalışmalarına başladı!

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Barzani 'evet' çalışmalarına başladı!
Barzani'nin Türkiye'deki uzantısı KDP Birlik İnsiyatifi'nin sözcüsü Ahmet Acar, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “Evet” oyu kullanacaklarını açıkladı.

Barzani, Başkanlık sistemi için 'evet' çalışmalarına başladı...

Mardin’in Midyat ilçesinde bir araya gelen KDP Birlik İnsayatifi, il ve ilçe başkanları, 16 Nisan’da yapılacak referandum kararını açıkladı. Basın açıklaması KDP Birlik İnsiyatifi Sözcüsü Ahmet Acar okudu.

94 yıllık Cumhuriyet tarihinde vaseyetçi ve statükocu sistemin ürettiği kronikleşmiş sorunların çözüme kavuşturulması için 18 maddelik anayasa paketinin halkoyuna sunulmak üzere kabul edildiğin hatırlatan Acar, KDP olarak referandumda “Evet” oyu kullanacaklarını belirtti.

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