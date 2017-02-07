Oğan: Ülkücü ne zamandan beri Perinçek'le Erdoğan arasına sıkıştı?

MHP Genel Başkanı Adayı Oğan, referandumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ülkücü ne zamandan beri Perinçek'le Erdoğan arasına sıkıştı?" diyen Oğan, "biz kendi aklımız, kendi vicdanımızla Ülkücüler olarak 'hayır' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, Kanal 3 Hilal'de Ülkücü camianın düşüncelerine tercüman olacak açıklamalarda bulundu.

Oğan'ın, Ülkücülerin neden 'hayır' dediğini açıkladığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

NEDEN 'EVET' DEDİKLERİNİ AÇIKLAYAMIYORLAR

Başkanlık sistemine 'evet' diyenlerin, neden 'evet' dediklerini açıklayamadığını savunana Sinan Oğan, "Üzülerek görüyoruz ki; Başkanlığa 'evet' diyenler ve onu Meclis'e getirenler, Başkanlığı Türkiye'nin huzuruna neden getirdiklerini bir türlü açıklayamıyorlar. Sığındıkları tek bir şey var. Neymiş HDP Başkanlığa 'hayır' diyormuş. Neymiş hain FETÖ Başkanlığa 'hayır' diyormuş. "Biz onun için 'evet' diyeceğiz" diyorlar. Türkiye'deki siyasi aklı bu kadar kısır bir tartışma içersine hapsetmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı.

FETÖ BAŞKANLIĞA 'EVET' DESE SİZ 'HAYIR' MI DİYECEKSİNİZ?

"FETÖ, HDP, PKK Başkanlığa 'evet' diyor" algısı ile referandumda 'evet' oyu kullanacaklara eleştiride bulunan Oğan, "Hain FETÖ, ki onun yazarlarından birisi biz Başkanlığa 'evet' diyeceğiz diye açıkladı. Fethullah Gülen denen o elebaşı çıksa dese ki biz 'Başkanlığa evet diyoruz', siz 'hayır' mı diyeceksiniz? Sizin kendi aklınız, kendi iradeniz yok mu?

Kandil, HDP, PKK Başkanığa 'evet' açıklaması yaptığında, siz bütün Türkiye'nin devlet aklını bu kadar şeyi bir kenara bırakıp Başkanlığa 'hayır' mı diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

ÜLKÜCÜLER NE ZAMANDAN BERİ PERİNÇEK'LE ERDOĞAN ARASINA SIKIŞTI?

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, MHP grup toplantısında "Sayın Erdoğan'ı Perinçek'e tercih ederim" diyen Devlet Bahçeli'ye de manidar bir göndermede bulundu.

"Böyle bir mantık olur mu? Ülkücünün kendi aklı yok mu? Ülkücü ne zamandan beri Perinçek'le Erdoğan arasına sıkıştı?" diyen Oğan, "Ülkücü, bu ülkeye yön verendir. Ülkücü bu ülkenin önünü açandır. Ve Ülkücünün kendi vicdanı, kararı vardır. Perinçek ve onun avanesi 'hayır' dedi diye Ülkücü 'evet' demez. PKK 'evet' dedi diye de Ülkücü 'hayır' demez. Ülkücünün kendi iradesi, kendi aklı vardır. PKK'lılar, HDP'liler, FETÖ'cüler camiye gitti diye siz kiliseye mi gideceksiniz? Böyle bir mantık olabilir mi?" açıklamalarında bulundu.

FETÖ DE, PKK DA, HDP DE BAŞKANLIĞA 'EVET' DİYECEK

FETÖ, PKK ve HDP'nin 'hayır' diyeceği iddalarını da değerlendiren Sinan Oğan, bu söylemin algı operayonu olduğu savundu ve "Kaldı ki, eğer bu mantık üzerinden yürürseniz dahi FETÖ'nün en önemli kalemlerinden biri Emre Uslu 'biz evet diyeceğiz' dedi. HDP'li vekil Altan Tan, 'biz evet diyeceğiz; biz hiçbir zaman sistem değişikliğine karşı çıkmadık' dedi. Açın İmralı tutanaklarına bakın, bebek katili Öcalan "biz Tayyip beyin Başkanlığını destekleriz" diyor. Şimdiye kadar bir Allah'ın kulu çıksın; 'Bu Başkanlık sistemi tartışmaları Meclis'te yaşanırken bir tane HDP'li çıktı 'hayır' oyu verdi' desin. Nerede bu HDP'lilerin 'hayır' oyu?" dedi.

ÜLKÜCÜLER KENDİ AKLI, VİCDANI VE İRADESİYLE 'HAYIR' DİYECEK!

Oğan, Ülkücülerin referandumda 'hayır' diyeceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'hayır' diyoruz! Türk milliyetçileri, Ülkücüler olarak bizim aklımız, vicdanımız, bizim kendi irademiz var. Biz bu sistemi Türk milleti için hayırlı görmediğimiz için 'hayır' diyoruz. Kimin ne dediği Ülkücüleri ilgilendirmez.

Ne Şam'ın şekeri, Ne Arap'ın yüzü! Biz illa da Türk milliyetçiliği diyoruz!"