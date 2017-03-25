Olay yaratan pankartı kim astı?

Diyarbakır’daki skandal ‘Evet’ afişlerini hazırlatan AKP İl Başkanı Muhammet Akar, cumhuriyete karşı isyan başlatan Şeyh Sait’in torunu çıktı.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, referandum çalışması olarak kentin en işlek yerlerine "Şeyh Said'lİ Evet" pankartları astı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının olduğu afişte, “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazıyordu. Skandal afişi, Sözcü Gazetesi de dün manşetine taşımıştı. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da konuyu Başbakan'a sormuştu.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Diyarbakır'da valiliğin önüne asılan afiş dün tepkiler üzerine indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın 1 Nisan'daki Diyarbakır ziyareti için bu afişi hazırlatan isim ise AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar'ın ise Şeyh Sait'in torunu olduğu anlaşıldı. Akar'ın daha önceki sözleri ise yeni bir tartışma yarattı.