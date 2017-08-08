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Vatan Şaşmaz'dan ilginç 'organik hoşaf' açıklaması

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Vatan Şaşmaz'dan ilginç 'organik hoşaf' açıklaması
TRT’de yayınlanan “Bir Fikrin mi Var” yarışmasının sunucusu Vatan Şaşmaz, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.

Sosyal medyada 'organik hoşaf'a yönelik eleştiriler üzerine Vatan Şaşmaz'dan da açıklama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 'Best FM’de Ufuk Karcı’nın sunduğu Konuşan Türkiye programında konuya dair açıklamalarda bulunan programın sunucusu Vatan Şaşmaz, Türkiye’nin özellikle sosyal medyada dalga geçme problemi yaşadığını söyledi, “Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceklerini, sosyal medyada fütursuzca konuşularak mavra yapılıyor. Maalesef birisi kırılır mı, saygı sınırını aşar mı?’ kimse bunu düşünmüyor” dedi.

TRT'de finale çıkan 'organik hoşaf'a ilişkin açıklama geldi

JÜRİ KENDİNDEN GAYET EMİNDİ...

Vatan Şaşmaz, “Jüriye sordum. Tamam başarılı bir içecek… Bu içeceğin pastörize edilmeden bozulmadan raflarda saklanılabilmesi de gayet iyi… Ama emin misiniz diye. Kendilerinden gayet emindiler; ‘Hayır… Bu bir girişimcilik başarısıdır. Bu milli içeceklerimizden birini anlatmayı başarırsa, muazzam bir başarı elde eder’ dediler. Ama unutmamamak lazım. Bu programda sunulanlar bir icat, bir mucitlik hikayesi veya bir buluş ortaya çıkarma hikayesi değildir. Bu bir girişimcilik başarısıdır ve satacak bir ürün geliştirilmesidir" diye konuştu.

Şaşmaz, "Alzheimer Çipi projesi Organik Hoşafa yenildi iddiaları doğru değil. Her ikisi de finale kalmıştır. Sonuçta finalde kazanan ise bambaşka bir proje olmuştur. Hız ayarlayan kasis projesi" dedi.

'PROBLEM HOŞAF İSMİ, MAVRAYA AÇIK'

Şaşmaz şöyle devam etti: Ben de en nihayetinde sunucuyum. Ama göyle bir olayda da sunucunun dövülmesi de hep gelenek. Ben buna alışığım. Ama şunu unutmamak lazım. Orada hayalleri kırılan bir gıda mühendisi kızımız var. İnsanların konuşurken, bunu da unutmamak lazım. Problem hoşaf ismi, kulağa biraz komik gelmesinden dolayı mavraya gayet açık olması.”

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