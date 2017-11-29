Özhaseki'den korkutan deprem uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bilim adamları İstanbul'da 2030-2040 arasında büyük bir depremin yaşanacağını söylüyorlar. Ölü sayısını söylemek istemiyorum. Onun için bizim bir an tedbir almamız gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin depremsellik gibi bir gerçekle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Bazen arkadaşlarım arıyorlar ‘Niye olumsuz haberveren bakan oluyorsunuz?’ diyorlar. Ben de istemiyorum ama bir tehlike var. Biz söylemesek de yerin altındaki o kurallar işliyor. Bu ülke deprem ülkesi. Bilim adamları, İstanbul’u dünyadaki en ciddi deprem riski altında olan 10 şehirden birisi olarak görüyorlar.” ifadelerini kullandı.



'TEDBİR ALMAMIZ GEREKİYOR'



Özhaseki, “Bilim adamları İstanbul'da 2030-2040 arasında büyük bir depremin yaşanacağını, öte taraftan İstanbul için 7 şiddetinde bir depremin olacağını söylüyorlar. Bunların hepsini bilerek bizim bir şeyler yapmamız lazım. İstanbul için, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerek TBMM’nin hazırladığı raporlar bizi korkutuyor. Bu iki raporda riskli yapı ve kullanılamayacak hale gelecek konut sayısı 600 bin olarak veriliyor. Ölü sayısını söylemek istemiyorum. Onun için bizim bir an tedbir almamız gerekiyor.” dedi.