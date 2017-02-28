Pamukoğlu: 'Evet' de 'Hayır' da çıksa seçim gelebilir!

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kurucusu emekli Tümgeneral Pamukoğlu İzmit'te katıldığı bir konferansta "16 Nisan'dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelebilir" dedi.

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kurucusu emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu İzmit'te 'Atatürk ve Cumhuriyet' adlı bir konferans verdi. Konferansta konuşan Osman Pamukoğlu, "16 Nisan'dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelebilir. 16 Nisan'dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayabilirler" dedi. Pamukoğlu, "İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinden beri 2 meselenin peşinden koştu. Güvenlik ve adaletin sağlanması. Bunun için de en son buldukları kurumun adı ise devlet oldu. Devletler tarih boyunca 3 sistem ile yönetildi. Bunlar monarşi, aristokrasi ve Cumhuriyet. Cumhuriyetlerin var olması 1789 Fransız İhtilali ile başladı. Kral yok, halk var. Halk kendisini yönetenleri seçecek. Bu arada ideal devlet, ideal cumhuriyet için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların en yoğun olduğu yerler ise Antik Yunan'dı. Onlar da kendilerine şu soruyu sordular: İdeal devlet için nasıl bir anayasa olmalı idi. Anayasa onlara göre de toplumsal mutabakat ile olmalıydı. Yüzde 50'nin kabul ettiği bir anayasa biçimi Antik Yunan'da bile yok" diye konuştu. "16 Nisan Türkiye için hayatidir" diyen Pamukoğlu, "Bu devletin mensubu olan kadın ve erkekler için de hayatidir. Verilecek karar da hayatidir. Burada vicdanen herkesin rahat olması lazım. Asla yanlışa düşmemesi lazım. Şuan da görünen hayırlar önde görünüyor. Çok fazla açık olmamasına rağmen. Yaşama egemen olay olaylardır, insanlar değil. 50 günde her şey olur. 50 gün var. Çok değişik şeyler ile karşı karşıya gelinebilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.