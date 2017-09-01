Pekin: Barzani kendini garantiye alma peşinde

enelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Fatih ERBOZ / ANKARA

Suriye'de ve Irak'ta sorunlar bitmek bilmiyor. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye'de ABD ile şu aşamada anlaşabilmenin çok zor olduğunu kaydetti.

Pekin, "ABD açıkça ben PYD yapısını kullanıyorum ve burada Kürt devleti kurarım diyor. Ayrıca buna İsrail ve Suudi Arabistan destek veriyor. Türkiye ise bunu istemiyor. Israrla Afrin operasyonunun önüne geçmek istemelerinin nedeni de bu. Yani Afrin operasyonunu engelleyip bu devleti Akdeniz'e çıkaracaklar. Öte yandan Barzani de Irak'ta değişen güç dengelerinden dolayı kendini garanti almak için bağımsızlık ilan etme peşinde. Bölgede böyle bir durum var" dedi.

Türkiye ile İran'ın anlaşmış olabileceğini ifade eden Pekin, İran'ın Deyrez-Zor tarafında operasyon yaparken, Türkiye'nin de Afrin'de operasyon yapabileceğini söyledi.

Pekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir koordineli girişim olabilir ama İran ve Türkiye Irak ve Suriye içinde ortak bir operasyon yapmaz. İran da zaten bunu pek istemiyor. Eş zamanlı operasyon olabilir. Müşterek olacağını sanmıyorum. ABD'nin Afrin operasyonunu yapmayın ısrarı sürüyor. ABD'nin ve Kürtlerin hedefi Akdeniz'e ulaşmak. İdlib konusunu çözmek istiyorlar. İdlib konusunda İran ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık var.

İran 4 çatışmasızlık bölgesinden biri olsun istiyor. O konuda anlaşma olabilir. Bunda geç kalırsak Kürtler o bölgeye girebilirler ve Akdeniz'e doğru uzanırlar. Hesap aslında bu kadar basit. Türkiye'nin koridoru Afrin'den bir daha kesmesi gerekiyor. İran ile anlaşıp Deyrez-Zor tarafından bir daha kesmesi gerekiyor. Orasının Kürtlerin eline geçmemesi gerekiyor. Böyle olursa Irak ve Suriye arasında bir devamlılık olmamalı."

ABD'nin ısrarla Suriye'de yaptığı planları Türkiye'nin önüne getirdiğine vurgu yapan Pekin, "ABD'liler ısrarla operasyonu istemiyor. ABD ile NATO içindeyiz müttefikiz. Benim yaptığım planlara uyun, bu hedeflere ulaşıldığında otomatik olarak istediğimiz olmuştur. Karşılığı da bizim İran-Suriye-Irak-Rusya'ya karşı bir cephe oluşturalım peşinde" diye konuştu.

ABD'nin ve NATO'nu hedefleri ile koalisyonun hedefleri ile Türkiye'nin hedeflerinin ulaşmadığını bildiren Pekin şunları anlattı: "ABD Kürt devleti kurmak istiyor. Barzani referandumu yapıp bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu bağımsızlık otomatik olarak Türkiye'ye ve Suriye'ye, hatta İran'a yansıyacak. ABD ile birlikte olmamız şu aşamada çok zor. İkna edemiyoruz ABD'yi . Ben burada bu adamları kullanıyorum, burada Kürt devleti kurulacak anlayışı içinde. Suudi Arabistan ve İsrail de destekliyor ABD'yi. Onların hedefleri Kürt devleti yaratarak İran'ı çevrelemek."

Telafer'deki operasyonlara da değinen Pekin, "İnsan kaybı fazla olmaya başlayınca operasyonu yavaşlattılar ama eninde sonunda temizleyecekler Telafer'i. Telafer'deki sorun Türkmenler var. Haşdi Şabi'nin içinde Şii Türkmenler var. Burada bir sorun çıkabilir. Telafer çok önemli bir yer. Önemli bir Türkmen kenti. Telafer alınacak alındıktan sonra da aslında Irak ordusu farklı yerlere yönelecek. Barzani'nin referandumda ısrarının nedeni bu" şeklinde konuştu.

İsmail Hakkı Pekin, Irak'ta güç dengelerinin değiştiğine dile getirerek şöyle devam etti: "Dengelere değiştiği için Irak ordusu, Sincar'dan PKK'yı çıkarabilir. Bu güç dengeleri değişmeden bağımsızlığını ilan etmek ve kendini garanti altına almak istiyor Barzani. Asıl sorunu bu. Telafer önemli bir kent. Bölgede eğer Irak boşluk meydana getirirse Musul ve civarında aşağıya kadar Anbar'a kadar olan bölgede başka Sünni federe devlet ortaya çıkabilir. Güç boşluğundan yararlanmak istiyorlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesel yapısına benzer bir devlet ortaya çıkabilir."

Menbiç'te ÖSO ile ABD birlikleri arasındaki gerilimin büyük sorun olmadığının ortada olduğunu belirten Pekin, "Suriye'de taraflar arasında ve özellikle de ABD ile Demokratik Suriye Güçleri ile Rusya ile Suriye rejimi güçleri arasında Rakka civarında olur. Deyrez-Zor'un Kürtler tarafından mı, İran ile Suriye mi alacak böyle bir sorun var" dedi.

