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Putin Trump görüşmesini değerlendirdi

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Putin Trump görüşmesini değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump ile Suriye'ye ilişkin imzaladıkları ortak metnin büyük önem taşıdığını belirterek "Ancak ayrı toplantı gerçekleştirememiş olmamız krizin devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında Vietnam'ın Da Nang şehrinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump ile "rahat ve dostane" bir görüşme yaptıklarına işaret eden Putin, "Ancak Trump ile ayrı bir toplantı gerçekleştirememiş olmamız, ülkelerimiz arasındaki krizin devam ettiğini gösteriyor. Biz, ABD ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açarak, iki halkın da yararına olacak alanlarda iş birliğini arttırmaya hazırız." diye konuştu.

Trump ile Suriye’ye ilişkin imzaladıkları ortak metnin ABD, Rusya ve diğer ülkeler için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Putin, "Bu metinle terörizme karşı mücadelenin devam etmesinin önemi vurgulanıyor. ABD’de son dönemde yaşanan trajik terör saldırıları doğrultusunda bunun ayrı bir önem taşıdığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ortak metinle Suriye’nin toprak bütünlüğüne verilen desteğin de teyit edildiğini belirterek, "Ülkedeki terör tehlikesi sona erdiğinde BM kararları doğrultusunda siyasi çözüme doğru ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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