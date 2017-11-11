Putin ve Trump'tan ortak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, Suriye konusunda anlaştı.

İki ülke liderinin ortak açıklamasında, "Bugün Devlet Başkanı Putin ve Başkan Trump, Vietnam'ın Danang kentindeki APEC Zirvesi kapsamındaki görüşme sırasında, Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğratma kararlılığını teyit ettiler" dendi.İki ülke lideri ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı karara uygun olarak Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve laik niteliğine bağlılığı teyit etti.

Açıklamada, 'tüm Suriyeli taraflara' Cenevre'deki siyasi sürece aktif olarak katılma çağrısı yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e açıklamasında, ortak açıklamanın özel olarak Dananga'daki görüşme için iki ülke uzmanları tarafından hazırlandığını belirterek metnin nihai biçiminin bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson tarafından onaylandığını aktardı.

APEC ZİRVESİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE GÖRÜŞTÜLER

Putin ve Trump, Vietnam'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ikinci gününde sohbet etme fırsatını buldu.

İki ülke liderinin, ortak fotoğraf çekimine giderken aktif sohbet ettiği dikkatleri çekti. Bu sırada yanlarında Çin Devlet Başkanı Şi Jinging de yürüyordu.

Putin ve Trump, ortak fotoğraf çekimi sırasında da ikinci sırada yan yana durdular.