Bugünkü YENİÇAĞ »

Putin ve Trump'tan ortak açıklama

»
Putin ve Trump'tan ortak açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, Suriye konusunda anlaştı.

İki ülke liderinin ortak açıklamasında, "Bugün Devlet Başkanı Putin ve Başkan Trump, Vietnam'ın Danang kentindeki APEC Zirvesi kapsamındaki görüşme sırasında, Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğratma kararlılığını teyit ettiler" dendi.İki ülke lideri ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı karara uygun olarak Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve laik niteliğine bağlılığı teyit etti.

Açıklamada, 'tüm Suriyeli taraflara' Cenevre'deki siyasi sürece aktif olarak katılma çağrısı yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e açıklamasında, ortak açıklamanın özel olarak Dananga'daki görüşme için iki ülke uzmanları tarafından hazırlandığını belirterek metnin nihai biçiminin bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson tarafından onaylandığını aktardı.

APEC ZİRVESİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE GÖRÜŞTÜLER

Putin ve Trump, Vietnam'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ikinci gününde sohbet etme fırsatını buldu.

İki ülke liderinin, ortak fotoğraf çekimine giderken aktif sohbet ettiği dikkatleri çekti. Bu sırada yanlarında Çin Devlet Başkanı Şi Jinging de yürüyordu.

Putin ve Trump, ortak fotoğraf çekimi sırasında da ikinci sırada yan yana durdular.

İlgili Haberler
PKK Afrin'e silah ve eleman taşıyor
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de bin kişiye 2 doktor, 3 yatak düşmüyor!Türkiye'de bin kişiye 2 doktor, 3 yatak düşmüyor!Atatürk ve ErdoğanAtatürk ve ErdoğanPutin ve Trump'tan ortak açıklamaPutin ve Trump'tan ortak açıklamaKemal Sunal 18. ölüm yıl dönümünde anılıyorKemal Sunal 18. ölüm yıl dönümünde anılıyorİstanbul'da 5 bin polisle operasyonİstanbul'da 5 bin polisle operasyonHenri Barkey'e yakalama kararıHenri Barkey'e yakalama kararıMotorin tarihte ilk kez 5 TL'nin üzerine çıktıMotorin tarihte ilk kez 5 TL'nin üzerine çıktıMilli güreşçi Yasemin Adar'dan tacizciye yumrukMilli güreşçi Yasemin Adar'dan tacizciye yumrukTunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralıTunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralıYÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarıYÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti