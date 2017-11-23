Putin'den savaş çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Türkiye, İran, Rusya zirvesinin ardından katıldığı bir konferansta "Savaşa hazırlanın" talimatı verdi.

Soçi’de Çarşamba günü Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Suriye konusunda önemli meselelerde konsensus sağlanan görüşmelerde Ruhani, Erdoğan ve Putin basına olumlu mesajlar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’de çatışma döneminin bitmek üzere olduğunu” belirterek önümüzdeki dönemde uzun süreli “yeniden yapılanma” sürecine girileceğini söyledi. Suriye’nin çöküşünün önlenmesinde Rusya, Türkiye ve İran’ın büyük çabaları olduğunu belirten Putin “bölgenin terörizmin elinden kurtulmasında ve insani felaketlerin önlenmesinde” bu üç ülkenin ortaklaşa gösterdiği mücadelenin sonuç verdiğini söyledi.

"SAVAŞA HAZIRLANIN"

Ancak Putin, savaşın ve çatışmanın bittiğini vurguladığı bu buluşma sonrasında Soçi’de katıldığı konferansta “savaşa hazırlanın” talimatı verdi.

Independent’ın haberine göre bu konferansta Putin, Rus ekonomisinin askeri üretim harcamalarını arttırması gerektiğini ve yeni askeri yatırımlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

“Eğer kazanmak istiyorsak, daha iyi olmalıyız” diyen Putin, Rusya’nın batı ülkelerinin askeri kapasitelerini geçmek zorunda olduğunu vurguladı.

2008’deki Rusya-Gürcistan çatışması ile Rus birlikleri eski Sovyet ekipmanlarından arındırılarak, kapsamlı bir modernizasyon hareketine başlamıştı. Geçtiğimiz yıl askeri harcamalar milli gelirin yüzde 3,3’ünü geçerek rekor kırdı. Rusya’nın askeri harcamaları en büyük rakibi Nato’nun askeri harcamalarından yüzde 30 daha az.

Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın siber saldırılarının dünyayı tehdit ettiğini belirtmişti. Theresa May’in “onların ne yaptığını biliyoruz” diyerek Rusya karşıtı söylemlerde bulunması ve Rusya’yı hedef göstermesi Putin’in Çarşamba akşamı Soçi’deki savaşa hazırlık temalı konuşmasının ana sebebi olduğu belirtiliyor.