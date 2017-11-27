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Reza Zarrab yargılanmayacak

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Reza Zarrab yargılanmayacak
Reza Zarrab davasında kritik bir gelişme yaşandı. Hâkim Richard Berman, Reza Zarrab'ın yargılanmayacağını açıkladı.

New York’ta görülen davada hâkim Richard Berman, Reza Zarrab’ın davada yer almayacağını resmen açıkladı.

Hâkim Richard Berman jüri, seçim sırasında adaylara bilgi verirken tek sanığın Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu söyledi.

Hakim, “Sizin jürilik yapacagınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılnanacaktır” dedi.

Böylece Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliği ve anlaşma yaptığı kesinleşti.

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