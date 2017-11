Bahçeli: "Zarrab davası üzerinden Türkiye hedef alınmaktadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Reza Zarrab'ın Türkiye'de yargılanması gerektiğini belirtti.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD'de itirafçı olacağı konuşulan Reza Zarrab için 'şarlatan' ifadelerini kullanırken, Zarrab'ın Türkiye'de yargılanması gerektiğini savundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ZARRAB TEPKİSİ: KARANLIK ŞAHIS, ŞARLATAN…

ABD’nin desteği olmadan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin sınırlarımızın hemen dibinde tutunmaları imkansızdır. 20’ye yakın ülkenin YPG’ye silah verdiği gizlenemeyecek boyuttadır. Çoğu NATO üyesi olan ülkeler Türkiye’ye PKK ve PYD üzerinden cephe açmışlardır. NATO’nun Norveç ve Kanada komplosu rastgele uygulamaya koyulmamıştır. Terör örgütleri Türkiye’ye karşı koz olarak kullanılmaktadır.

Şu sıralarda ABD’de süren bir yargı süreci vardır. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan İran kökenli karanlık bir şahıs üzerinden adeta Türkiye yargılanmak, sanık sandalyesine oturtulmak istenmektedir. ABD’deki dava siyasallaşmıştır. Sanığı, tanığı, itirafçısı, yargıcı ile Türkiye’yi hedef alan bir komplo senaryosu sahneye konulmuştur. Zarrab denilen şarlatan bir suç işlediyse yargılansın ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Bu kirli şahıs, bu suçlar için Türkiye’ye iade edilmeli, ABD bu konuda elindeki bilgi ve belgeleri Türkiye’ye vermelidir. Yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır.

Zarrab kimdir ki Türkiye’ye aba altından sopa göstermek istenmektedir. Bizim ABD’nin yargı sisteminden öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz korumazsak Türkiye’yi bekleyen akıbet dış güçlerin fiilen mandası altına girmek olacaktır. Türkiye’yi hedef alan komplo kumpas ve suikastlar karşısında milli bir duruş sergilemek zorunluluktur.

CHP başkalarının dümeninde akıl tutulması yaşayabilir, Türkiye’yi sürekli şikayet edebilir, etmiştir de. Bize düşen bunların foyasını ortaya çıkarmaktır. Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını. Peki, siz nereden gördünüz böyle çorak siyaseti. Hadi bizden utanmıyorsunuz bari Atatürk’ten utanın. Bu da olmadı hiç olmazsa Allah’tan utanın.

SOÇİ ZİRVESİ: 'BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR'

Soçi zirvesinde üç ülke Suriye'de barışın tesis edilmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir. Astana süreci, Suriye'de barışı sağlamak için kayda değer bir olaydır. Bu anlamlı bir gelişmedir. Ayrıca Suriye'nin egemenliğine halel getirilmeyeceğinin vurgulanması bize göre çok yerindedir. PYD'nin sözü edilen kongreye katılıp katılmayacağı belirsizliği devam ettirmektedir. Türkiye buna karşı, Rusya maalesef bu kararı desteklemektedir. PYD bahsi geçen kongreye katılım sağlarsa Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsetmek anlamını kaybedecektir. Rusya'nın PYD ile arasında mesafe koyması temmenimizdir.

Ruhani, Putin ve Sayın Erdoğan Soçi'de bir araya gelmişlerdir. Üç lider Suriye'de ateşkes için kararlılıklarını teyit ettiler. Suriye Ulusal Kongresi şubat ayına ertelendi. PYD'nin kongreye katılımı belirsizliğini korumaktadır.

(Mısır'da 309 kişinin öldüğü saldırı) Olan biten alçaklık, şiddetli bir insanlık suçudur. Mısır halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. IŞİD, kiralık bir çetedir ve zamanı geldiğinde efendileri tarafından kenara alınacaktır.

'HER IŞİD'Lİ FETÖ'CÜ, HER FETÖ'CÜ IŞİD'LİDİR'

FETÖ, IŞİD'in kılık kıyafet değiştirmiş halidir. İki terör örgütü arasında azımsanmayacak benzerlikler vardır. IŞİD'i kurup kudurtan çevrelerle, FETÖ'yü besleyip büyüten çevreler bir ve aynıdır. Her IŞİD'li aynı zamanda FETÖ'cü, her FETÖ'cü aynı zamanda IŞİD'li, PKK'lıdır. Bunların hepsi terörizmin yeni nesil küresel cinayet yapılanması tarafından tasarlanmış yeni sürüm taşeronlardır. Bugünkü şartlarda IŞİD'in neden olduğu yıkımı konuşan, çare arayan kaç ülke vardır? Nedir onları korkutan, nedir onları acziyete iten sebepler? Nereye kadar bitaraf kalacaklar. IŞİD'li teröristler ABD'nin himaye ve gözetimi altında Rakka'dan güvenle çıkabiliyorlar. Tam bir kepazelik karşımızdadır. Teröristlerin bir bölümünün Suriye'nin farklı noktalarına dağıldığı, bir bölümünün de Türkiye'ye geldiği iddia edilmektedir. Küresel güçler bir yandan PYD, YPG'yi silahlandırırken bir yandan IŞİD ve FETÖ'yü üzerimize kışkırtmaktadır. Her IŞİD'li FETÖ'cü, her FETÖ'cü IŞİD'lidir.