Rum Bakan'dan PKK'ya silah yardımı itirafı

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı, Fransa ile işbirliği içerisinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah yardımında bulunduklarını itiraf etti.

Rum Politis ve diğer gazeteler Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’taki seçimler öncesinde bakanlığının bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine geniş yer ayırdı.

Güney Kıbrıs’ın “Fransa’yla işbirliği içerisinde Lübnan’a askeri malzeme ve İslam Devleti’ne karşı yürütülen operasyonda ise Irak'ın kuzeyindeki peşmergeye silah gönderdiğini” açıklayan Kasulidis, Kıbrıs’a yakın konumda bulunması sebebiyle Lübnan’ın desteklenmesi ve istikrarsızlığın bölgeye ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama, Rumların Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya da silah gönderip göndermediği sorusunu gündeme getirdi.