Sinan Oğan'dan ihraç kararına sert tepki

Partiden ihraç edilen MHP Genel Başkan adayı Oğan'dan ilk tepki geldi. Oğan, "ithal adaylarla 'çatı' kurup kendi evlatlarını ihraç ederek çatısı altından uzaklaştırma çabasına giren zihniyet ve tehdit üslubu başarıya ulaşamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan ve kendisiyle birlikte disipline sevk edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Iparta Milletvekili Nuri Okutan MHP'den ihraç edildi.

İhraç kararının ardından Oğan'dan çok sert bir açıklama geldi.

İşte Sinan Oğan’ın ihracıyla ilgili açıklaması:

“Partimizin bağımsız olması gerekirken talimat üzerine, bugün toplanarak karar alan Merkez Disiplin Kurulu tarafından tekrar ihraç edilmiş bulunmaktayız. Bu karar bizim açımızdan sürpriz olmamıştır. Zira hukuksuz ihraçlar bizim yabancı olduğumuz bir husus değildir. İhraç etme konusunda tecrübe kazanmış yetkililer ne yazık ki Partimizle olan gönül bağımızı bu usül ile koparamayacaklarını hala anlayamamışlardır. Asıl ihraç edilmesi gereken ideoloji ve doktrine samimiyetle bağlı olan bizler değil, partimizin son seçim beyannamesine aykırı hareket edenler, ülkücülere verdiği sözlerini tutmayanlardır. Bilinmelidir ki, parti programımız ve seçim beyannamemize uyarak başkanlık sistemine Hayır dediğimiz ve ülküdaşlarımızı Hayır için ikna ettiğimiz için ihraç ediliyoruz. Önemli olan kağıt üzerinde ihraç edilmek değil, önemli olan Ülkücü gönüllerden ihraç edilmemektir.

Mutlaka ki, ithal adaylarla "çatı" kurup kendi evlatlarını ihraç ederek çatısı altından uzaklaştırma çabasına giren zihniyet ve tehdit üslubu başarıya ulaşamayacaktır.

Yürüyüşümüze dimdik devam ediyoruz. Bize varsın salonlar verilmesin biz ülkümüzden şaşmayacak, Başbuğ Alparslan Türkeş gibi gerektiğinde kamyon kasasına çıkıp nerede bu davaya baş koyan bir ülküdaşımız varsa onunla birlikte olacak, doğru bildiğimizi anlatacağız. Her seçimden sonra dünya ülkücülerin başına yıkılıyor. Her ülkücü gencin hayalleri sona eriyor. Toplantılarımız provoke ediliyor. Biz ülkücü harekete aydınlık bir gelecek inşası ve Türkiye'nin itibarlı yarınları için önce Cenab-ı Allah'a sonra ülkücü iradeye güvenerek mücadele ediyoruz.

Nice ülkücü şehidimizin canı ile davamız hayat bulmuştur. Binbir fedakarlıkla partimiz bu günlere gelmiştir. Daha önce nasıl geri döndüysek Yüce Türk Milleti adına karar vermeye yetkili bağımsız mahkemelerin kararı ile aynı şekilde döneceğiz. Biz MHP’nin ve MHP’lilerin hak etmediği bu anlayışı değiştirmek için geleceğiz, HAYIR diyeceğiz.”