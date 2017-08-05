Sorumsuz krallar

Çok eskiden bir söz vardı. Resmi dairelerde müdür tanıdığın olacağına odacı akraban olsun.

Çünkü bazen odacı dediğiniz kişiler o kurumda müdürden daha çok iş bitiricilerdir.

Bankalarda da böyle.

Genel müdür tanıdığın olacağına bölge müdürü dostun, arkadaşın ya da akraban olsun.

Bankaların gerçek kralları bölge müdürleridir.

Özellikle psikopatça yapılan bankacılıkta bölge müdürleri kral gibi.

Mesela 55 yaşında 30 yıllık tecrübeli şube müdürünü yarı yaşındaki bir bölge müdürü elleri cebinde ceza olarak ayağa kaldırabilir ve azarlayabilir.

Ya da şubeye gittiğinde şube müdürünü personelinin yanında "niye şubede oturup poponu büyütüyorsun. Günde en az 3 ziyarete gideceksin" diye fırçalayabilir.

Ya da "ben seni sevmedim" diye eğitimli ve tecrübeli bankacıların mesleki hayatlarını sıfırlayabilir.

İsterse "ben seni kovdum, tazminat ödenmeyecek" de diyebilir.

Daha bir çok örnek.

Türk bankacılığı son 5 yılda bunları hep gördü ve yaşadı.

Şube müdürlerine doğum günü kutlaması için düğün salonu kiralatıp, şube müdürlerini dansözler eşliğinde oynatan bölge müdürünü de gördü bu sektör.

Spor yaparken çekilmiş resmini tişört olarak bastırıp onları evli barklı kadın çalışanlarına giydiren bölge müdürünü de bu köşede yazdım.

Şube ziyareti yapıyorum diye Bodrum'daki yazlığına bankanın lüks aracıyla gidip oradan şube müdürlerine hakaret eden ak saçlı bölge müdürleri de yine bu sektörde.

Bankada skandal

Geçen hafta bankacılık dünyası, aralarında bir İnsan Kaynakları Sorumlusu 4 şube müdürü ve 3 şube çalışanının kovulma nedeni ile çalkalandı. Avrupa sermayeli bankanın İstanbul Avrupa 2. Bölge Müdürlüğü'nde yaşanan olay tam bir mide bulandırıcı. 4 müdür genç yaştaki bazı gişe personellerini çeşitli vaatlerle kandırıp adeta harem kurmuş. Üstelik bunu da yaparken bankanın iç yazışma sistemi kullanılmış.

Şube müdürleri ve şube personelleri tazminatsız kovuldu.

Olay kapandı.

İyi de bu işin hiç mi başka sorumlusu yok?

Bu işin sorumlusu bu ahlaksız kişileri o şubelere müdür olarak özel atayan bölge müdürüdür.

Bölge müdürü burada kendi kadrosunu oluşturma adına adeta personel katliamı yapmıştır. Altında çalışan personelin namusuna göz diken bu ahlaksız insanlar bölge müdürünün sorumluluğundadır. O bölgede herkes tarafından bilinen bir gerçek var ki, o da o ahlaksız insanların bu bölge müdürünün jokeri olduğu.

Bu bölge müdürü personelini tazminatsız kovma tehditleriyle tanınıyor. Onun için liyakatin hiç bir önemi yok. Daha bir kaç hafta önce banka bu bölge müdürünün kovduğu bir personelden dolayı tazminat ödemek zorunda kaldı.

Konuyu işlemeye devam edeceğim.