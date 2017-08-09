Sosyal medya Akşener'i istiyor!

Sosyal medyadan, yeni parti kuracağını açıklayan Meral Akşener'e destek yağıyor.

Meral Akşener, 16 Nisan referandumunun ardından yol arkadaşlarıyla yeni partiyle ilgili istişarelere başlamıştı.

18 Haziran'da Yeniçağ yazarları ile yaptığı iftar yemeğinde, toplumsal beklentinin 'yeni parti' yönünde olduğunu açıklayarak ilk defa yeni partinin sinyalini veren Akşener, 20 Haziran'da mahkemenin MHP'deki kurultay sürecini durdurmasının ardından yazılı bir açıklamada bulunarak, "Zamanı gelmiş bir düşünceyi önlemeye ne yargının ne de kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullanmış ve yeni parti kurulacağını resmen duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADAN TAM DESTEK

Milli merkeze hitap edecek olan yeni parti tüm Türkiye'yi heyecanlandırırken, Akşener'e sosyal medyadan da tam destek geldi.

Meral Akşener'e destek tweet'i atan on binlerce Twitter kullanıcısı, "#KadınLideristiyorumÇünkü" hashtag'inin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları: