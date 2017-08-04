Suriyeli öğrencileri İmam Hatiplere yönlendireceğiz

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Suriyeli öğrencilere yönelik din öğretimi çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Ahmet Gündüz, "Suriyeli öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesi için çalışma yapacağız" dedi.

Merkezefendi Gültepe İmam Hatip Ortaokulu'nda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ahmet Gündüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Şaban Altınsuyu ile 51 imam hatip ortaokulu ve lise müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştayda Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler arasında İmam Hatip Okulları hakkında farkındalığı artırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Çalıştayda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Suriyeli öğrencilerin eğitim hayatları hakkında yapılacak işlemler ve imam hatip okullarına yönlendirilmesi ile ilgili bir çalıştay gerçekleştireceğiz. İlimizde ortaokul ve lise olmak üzere 51 adet imam hatip okulumuz var. İlimizde kayıtlı 868 Suriyeli öğrenci mevcut. Bu öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesi için çalışma yapacağız" dedi.

Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmalardan söz eden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ahmet Gündüz, gelecek eğitim öğretim yılında Suriyeli öğrencilerin imam hatiplere erişimlerinin, arzu edilen hedefe ulaşacağını söyledi.

Gündüz, "Bizler hiçbir menfaat gözetmeden, kardeş elini uzatan bir ülke olarak, özelde Suriyeli göçmenlere, genelde ise dünya ülkelerine yaptıklarımızı doğru bir şekilde anlatmalıyız. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 833 bin olarak gerçekleşen kayıtlı Suriyeli çağ nüfusunun, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bir milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Suriyelilere hem Türkçe hem de kendi kültürlerini öğretecek materyaller hazırlanıyor ve yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak" diye konuştu.