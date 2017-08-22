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Eğitime 'Suriyeli öğrenci' düzenlemesi

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Eğitime 'Suriyeli öğrenci' düzenlemesi
Bursa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentte yaşayan Suriyelilerin diledikleri okula kayıt yaptırabilmeleri için talimat verildi.

Sözcü'nün haberine göre, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte yaşayan Suriyelilerin diledikleri okula kayıt yaptırabilmeleri için okullara talimat verdi. Karar gereği, Türk vatandaşları için geçerli olan adres zorunluluğu, Suriyeliler için uygulanmayacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, velilerin kayıt telaşı devam ediyor. Çocuklarını daha iyi bir okula yazdırmak isteyen veliler, adres engeline takılıyor. Okul müdürlükleri, kayıt başvurusunda bulunan öğrencileri, “Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi”nde kontrol ediyor. Adresi o bölgede olmayan öğrenciler, okula kabul edilmiyor.

SURİYELİLERE AYRICALIK!

Bursalı vatandaşlar kayıt için adres zorunluluğuna göre hareket etmek zorunda kalırken, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı bir kararla, Suriyelilerin istedikleri okula kayıt yaptırabilmeleri sağlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Suriyeli mültecilerin istedikleri okula kayıt yaptırabilmesi için okullara talimat verdi.

Yerel olaybursa.com’un haberine göre; Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 2017 tarihinde okullara gönderilen talimatta, “Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerinin adres şartı aranmaksızın yapılması gerekmektedir” denildi.

Olay Bursa’nın ulaştığı Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında, şu ifadelere yer verildi: “İlimizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere okullara müracaat ettiklerinde, bazı sıkıntılar yaşandığı müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerinin adres şartı aranmaksızın yapılması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

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