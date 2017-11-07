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Suudi Bakan'dan İran'a çok sert mesaj!

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Suudi Bakan'dan İran'a çok sert mesaj!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'ın müdahalelerinin "komşu ülkelerin güvenliğine zarar verdiğini, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek, "Ulusal güvenliğimizi ihlal eden hiçbir şeye izin vermeyeceğiz" uyarısında bulundu.

Adel Al-Jubeir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın bölgede yaşanan kaosun en önemli nedeni olduğunu" savundu.

Suudi Arabistan'da son 24 saat içerisinde 2 prens hayatlarını kaybederken, ülkenin en önemli isimlerine ve şirketlerine karşı rüşvet operasyonları da sürüyor.

Ülkenin en büyük turizm şirketi olan Al Tayyar Travel şirketinin sahibi Nasser bin Aqeel Al-Tayyar'da göz altına alındı. Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerine karşı sorumluluklarının bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kral Salman Bin Abdulaziz dün helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Eyalet Vali Yardımcısı Prens Mansour Bin Muqrin'in babası Prens Muqrin Bin Abdulaziz'e bağsağlığı ziyaretinde bulundu.

Hayatını kaybeden prensin cenazesi bugün Riyad'ta İmam Türki Bin Abdullah camisinde ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bir çok bakan ve üst düzey yetkilinin görevden alınarak tutuklanmalarının ardından, Kral Salman Bin Abdulaziz, Ulusal Muhafız Bakanlığına atanan Khalid Bin Ayyaf al-Muqrin ve Ekonomi Planlama Bakanı Muhammed Al-Tuwaijri ile bir araya geldi. yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı. Kral ile iki yeni bakanın çektirdikleri fotoğraf ülkenin resmi haber ajansa SPA tarafından servis edildi.

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