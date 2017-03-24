Terfilerin sorumluları...

FETÖ ve 15 Temmuz ile ilgili olarak basında en doğru ve sağlıklı haber ve yorumları Müyesser Yıldız'ın yaptığını hiç tartışmam. O gece Özel Kuvvetler'de cereyan eden Ömer Halisdemir'in şehadeti Semih Terzi'nin öldürülmesi ile ilgili davayı ayrıntıları ile takip eden yegane gazetecidir Yıldız. Aldığı notlar ile beraber, tutukluların hallerine dair detayları beraberce değerlendirmeye çalıştık. Zekai Aksakallı özel duruşma ile bir ifade vermiş. Henüz UYAP da yok. İfadenin tamamı okunsa bile gerek mahkeme, gerekse savunma heyeti ve tutukluların sorularına o salonda cevap vermediği müddetçe o gecenin karanlıkta kalan bölümlerinin ortaya çıkması mümkün değil. Semih Terzi'nin darbeci olduğuna dair şüphe yok. Ancak, Terzi'nin hiç hak etmediği halde tuğgeneralliğe terfi edilişi niçin araştırılmıyor? Emekli olduktan sonra kendi imkanları ile "Karartılmış Yıldızlar" adını verdiği kitapta Mehmet Alkanalka, özel kuvvetlerde kimlerin hangi şurada, nasıl generalliğe terfi ettiğini yazmış aslında... Sadece Semih Terzi mi? Daha niceleri var! Alkanalka 1991 yılında Harb Okulu'nu birincilikte bitiriyor. Teğmen rütbesinde ÖKK Tim Komutanı. 150 subaydan 16'sının seçileceği kursu da 1. bitirmiş. Diyarbakır, Van, Tunceli, Şırnak, Silopi, Hakkari, Siirt'te görev yapıp, Munzur, Botan, Hezil Çayı, Zap Suyu, Cudi, Herekol, İncebel dağlarında geçmiş ömrü. Irak sınırının öte yanında Türkmen Cephesi'nin kuruluşu ve gelişiminde görev yapmış. FETÖ'cülerin Tayin Daire Başkanlığı'nı elinde tutması yüzünden görev yerleri hep ölüm ile burun buruna olmuş. Bosna-Hersek'te çalışmış, İngilizce ve Fransızcası ana dili gibi olunca Kurmay Binbaşı iken Genelkurmay İkinci Başkanlığı'nın özel sekreterliğine kaza ile tayin olmuş. 2,5 ay sonra yeni atananın takdiri ile alınmış oradan. AB projelerinde çalışıp yeniden dağlara yollanmış. Komando Tabur Komutanlığında dağları gezen kurmayı, hiç Harb Okuluna Tabur Komutanı ya da başka göreve getirmemişler. Malumunuz Harb Okulu Tabur Komutanlığı özel FETÖ denetiminde o vakit. Tayin Dairesi Kurmay Şube Müdürü, Harb Okulu Alay Komutanlığı yapan A... Tuğgeneral, yine Tabur Komutanı ve Muhafız Alay Komutanı Tanju Poshor da FETÖ'den tutuklu. Mehmet Alkanalka'nın bu sırada sicili hep 100... Bir kaç kez sicili ile oynanıyor. Yüksek mahkeme bozuyor. Tıpkı Mustafa Kemal gibi Sofya Askeri Ataşeliği görevini yükleniyor. Hiç bir ataşeye verilmeyen Bulgaristan Savunma Bakanlığı Madalyası takılıyor. Dönüşünde Barış Gücü Tugayı Kurmay Başkanı... Derken Akademide öğretmen. Alay Komutanlığı hep yeniyor. En son Özel Kuvvetler'de Tugay Komutan Yardımcılığı... Sınıf arkadaşlarından iki yıl önce ama Şura'da bir türlü terfi etmiyor. Maltepe Askeri Lisesi'nden sınıf arkadaşı A... diğer A. ve Semih Terzi general oluyor. 2014 Şura'sında terfi eden Ali Salnur, Ahmet Otal üçü de darbeci çıkıyor. Genelkurmay Başkanı, K.K.K. 2. ve 3. Ordu Komutanları, 3 Şura üyesi orgeneral, 36 general ve kurmay heyetinin Erzincan'daki toplantısında Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün yaşadıklarını, seyahatnamesinde yazdığı eşek hikayesini anlatır.

2015 Şura'sında yine terfi edemez. FETÖ'den atılan Albay E., topçu Albay A., Albay N. de kendisinden 2 yıl kıdemsiz olduğu halde general olmuştur. O Tuğgeneral N... sınıf arkadaşı Albay Sait Öztürk'ü darbe girişiminde şehit ettirendir. Albay Alkanalka isyan edip istifa eder. Ardından 15 Temmuz darbesi. Daha önce de yazdım 2014 Şura'sındaki 23 generalin 20'si, 2015'teki 20 generalin 19'u darbeci çıktı.

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Sözü uzatmayalım. O mahkeme salonunda avukat olsam Zekai Aksakallı'ya Semih Terzi'nin tuğgeral olarak tugay komutanı, Albay Ümit Bak, Albay Altan Bora ve Binbaşı Fatih Şahin'in Özel Kuvvetlerde görev yapmalarına karşı çıkıp çıkmadığını sorardım. Davanın gidişatında Binbaşı Fatih Şahin günah keçisi seçilmiş görünüyor. Bu arada Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın -ki Ömer Halisdemir'e son iki mermiyi sıkan subaydır- daha sonra timi ile beraber darbecileri derdest ettiği ifade ediliyor. Dahası Atmaca olmasa daha çok kan akacağı iddia ediliyor. Bir nevi Atmaca da kahraman. Öyle ise niye tutuklu... Fatih Şahin'e gelince. İlk günden bu yana darbeci olduğunu kabul ederken kesinlikle FETÖ'cülüğü kabul etmiyor. Ailesini araştırdım. Gerçekten FETÖ'cü değil. Darbeciliği o da kabul ediyor. Bunca olayın faturasını sadece ona kesmek ne kadar inandırıcı? Ne kadar adil? Özel Kuvvetler'in kahraman çocukları titizlikle araştırılmalı. Ancak 2014-2015 Şura'sında kimlerin terfi ettiği ortada. Asıl bu terfilerin sorumluları sorgulanarak, cezalandırılmalı...