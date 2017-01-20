Kıbrıs görüşmelerinde Cenevre süreci devam ediyor...

Rum tarafının ve KKTC'nin karşılıklı olarak sunduğu haritalar kamuoyundan itina ile gizleniyor. Ne olduğunu bilen yok!.. Rum tarafı, Annan Planında verilen topraklardan daha fazlasını istiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada,"Bizim ortaya sunduğumuz harita, Rahmetli Rauf Denktaş'ın imzaladığı yüzde 29 artı'dır" dedi. Akıncı'nın söylemleri gerçeklerle bağdaşıyor mu?.. Nerede bu, Denktaş'ın "yüzde 29 artı" diyerek imzaladığı bir belge veya harita?...

Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği gibi üst düzey bir görevi yürütmüş, yıllarını başta Kıbrıs olmak üzere adalarımızın gasp edilen haklarını takip edip,savunmaya harcamış emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'a sordum. Böyle bir belge veya haritayı hatırlamadığını söyledi. İlgili ve yetkili yerlerle görüştükten sonra "Akıncı'nın söylemleri gerçeklerle bağdaşmıyor. Denktaş'ın 'yüzde 29 artı' diyerek imzaladığı bir belge veya harita yok" şeklinde kesin bir ifade kullandı. Ümit Yalım, "Akıncı bir yandan KKTC Anayasasını ihlal ederken diğer yandan bu işin sorumluluğunu Denktaş'a yüklemeye çalışıyor. KKTC toprakları adanın yüzde 35'ini kapsıyor. Akıncı'nın sunduğu harita kabul edilirse KKTC topraklarının yaklaşık olarak yüzde 5'i Rumlara terk edilecek" dedi. Yalım, Mustafa Akıncı'yı çok sert eleştirdi:

"KKTC Anayasasının 2. maddesine göre, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.' Ayrıca Akıncı, KKTC Anayasasının 100'ncü maddesine göre,devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü korumak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yüceltmek üzere namusu ve şerefi üzerine and içti. Akıncı, hem anayasayı ihlal ediyor hem de namusu ve şerefi üzerine verdiği sözü tutmuyor. Akıncı, KKTC'yi Rumlara toprak vererek mi yüceltecek?"

Kıbrıs görüşmeleri ne zaman gündeme gelse, hep Rum tarafına ne kadar az toprak vereceğimizin pazarlığı konuşulur. Başka bir şey hatırlamıyorum!.. Ne kadar almamız gerekeni ne tartışan ne de planlayan oldu.. Hep "az verelim" dendi. Hiç adil bir karşı plan sunulmadı!..

Ümit Yalım, tarihi gerçekler ışığında Türklerin Kıbrıs'ta haklarını kapsayan "Kıbrıs Adil Yerleşim Planı" hazırladı.Yalım,YENİÇAĞ aracılığıyla bu KAY'ın tüm Türk dünyasına duyurulmasını istedi. Plana geçmeden önce Ümit Yalım'ın işaret ettiği, noktaları hatırlamakta fayda var:

Rumlar Neden Dipkarpaz'ı İstiyor?

"Rumlar, Kıbrıs'ın kuzeyinde deniz yetki alanları kazanmak maksadıyla Dipkarpaz'ı da istiyor. Dipkarpaz bölgesinin kuzeyi ile Mersin ve İskenderun arasındaki bölgede bulunan petrol ve doğal gaz yatakları Rumların iştahını kabartıyor.

Kıbrıs'ı Kim İşgal Etti?

Rum-Yunan ikilisi sürekli olarak Türk askerinin Kıbrıs'ı işgal ettiğini söylüyor. Aslında işgalci olan Yunan askeridir.1959 İttifak Antlaşmasındaki 950 Yunan askeri / 650 Türk askeri oranı Yunanistan tarafından bozuldu. 1963-1964 Yıllarında Rum saldırıları sonucunda 25 bin Kıbrıslı Türk 103 köyü terk etmek zorunda kaldı. Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun tamamı, ada yüzölçümünün yüzde 3'üne tekabül eden ve sürekli kuşatma altında tutulan küçük bölgelere sığındı.

1963-1967 Yılları arasında Kıbrıs'a 20 bin Yunan askeri ve ağır silahlar yerleştirildi.Yunan Silahlı Kuvvetleri, 1967 yılında Kıbrıs'ın tamamını işgal etti. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'da bulunan cuntanın desteğiyle Nicos Sampson, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı darbe yaparak adayı Yunanistan'a bağlamaya çalıştı. Türkiye garantörlük haklarından kaynaklanan yetki ile 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı'nı başlattı. Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlendi ve Kıbrıs'ta yaşayan Türk soydaşlarımızın varlığı güvence altına alındı.

Toprak İsteme Hakkı, Savaşı Kazanan Tarafa Aittir

Savaşta kazanıp masada kaybetmek akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Toprak isteme hakkı savaşı kazanan tarafa aittir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'ta, işgalci ve darbeci Yunan ordusuna karşı zafer kazanmıştır. Mehmetçiğin kanı ile sulanmış toprakları Rumlara teslim etmeye kimsenin hakkı yoktur, haddine de değildir. Asıl toprak istemesi gereken taraf, Türk tarafıdır. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında 65 bin Türk soydaşımız güneyden kuzeye geçmiştir. Soydaşlarımızın toprakları güneyde kalmıştır. Ayrıca adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde 1878'den günümüze kadar gelen tapulu Osmanlı vakıf arazileri vardır.

Kıbrıs Adil Yerleşim (KAY) planı

Hâlihazırda güneyde kalan vakıf arazileri Rumlardan geri istenmelidir. Adil ve kalıcı bir barış için 2017 Kıbrıs Adil Yerleşim Planı hazırlanmıştır.Plana göre KKTC ile GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) arasındaki sınır adanın ortasındaki ovalık alandan geçirilmiştir. Dikelya ve Ağrotur İngiliz üsleri mevcudiyetini korumaya devam etmektedir. Adanın güneyinde Osmanlı Vakıf arazileri ile 1974 öncesinde Türk soydaşlarımızın yaşadığı Gazi Baf ve kuzey bölgesi ile Limasol ve Larnaka bölgelerinde KKTC egemenlik alanları belirlenmiştir. 2017 Kıbrıs Adil Yerleşim Planı Haritası Rum tarafına teklif olarak sunulmalıdır.

Savaşta kazanıp masada kaybetme alışkanlığından vazgeçilerek Rum tarafının toprak talepleri reddedilmeli ve tapulu vatan topraklarına sahip çıkılmalıdır."

Var mı bu planı, Rum'un İngiliz'in gözüne sokup masaya koyabilecek bir babayiğit?..

Yoksa!..Türkiye'deki gibi, yavru vatanda da bir hukukileştirme (!) paralel çalışmaları mı var?.. Nasıl olsa, KKTC Anayasası da askıda!.. Gerekçe de kulağa yabancı değil!..