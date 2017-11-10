TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayın

TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘’İstanbul Muhafızları’’ adlı çizgi filmide skandal bir görüntü ortaya çıktı. Daha önce yayınlanan bir bölümde, kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına "Gazi Mustafa Kemal” imzası atıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; çizgi filmde önce ”Kötü adam” çocukları aşağılıyor sonra da çocukların ellerinin sıkıca bağlanması gerektiğini söylüyor. Çocukları bağlayacak olan kişi ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı kağıdı göstererek, “Peki bunu ne yapayım patron?” diye soruyor. Kötü adam da ‘Onu sıkı bağlamana gerek yok, nasıl olsa bir şey yapamaz” cevabını veriyor.

TRT büyük tepki üzerine çizgi filmin bu bölümünü Youtube'daki kanalından sildi. TRT'nin video kanalında, “Bu video, TRT tarafından bulunulan bir telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” ifadesi yer aldı. 2016 yılının haziran ayından beri TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve TRT'nin Youtube'daki kanalında da gösterilen dizinin sponsorları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

TRT HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Diziyle ilgili olarak TRT'den herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları “Küçük çocukların izlediği filmde sübliminal mesaj veriliyor. Atatürk'e hakaret edilen bu çizgi filmle ilgili soruşturma açılmalı” diyerek tepki gösterdi.