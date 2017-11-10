Bugünkü YENİÇAĞ »

TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayın

»
TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayın
TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘’İstanbul Muhafızları’’ adlı çizgi filmide skandal bir görüntü ortaya çıktı. Daha önce yayınlanan bir bölümde, kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına "Gazi Mustafa Kemal” imzası atıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; çizgi filmde önce ”Kötü adam” çocukları aşağılıyor sonra da çocukların ellerinin sıkıca bağlanması gerektiğini söylüyor. Çocukları bağlayacak olan kişi ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı kağıdı göstererek, “Peki bunu ne yapayım patron?” diye soruyor. Kötü adam da ‘Onu sıkı bağlamana gerek yok, nasıl olsa bir şey yapamaz” cevabını veriyor.

TRT büyük tepki üzerine çizgi filmin bu bölümünü Youtube'daki kanalından sildi. TRT'nin video kanalında, “Bu video, TRT tarafından bulunulan bir telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” ifadesi yer aldı. 2016 yılının haziran ayından beri TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve TRT'nin Youtube'daki kanalında da gösterilen dizinin sponsorları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

TRT HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Diziyle ilgili olarak TRT'den herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları “Küçük çocukların izlediği filmde sübliminal mesaj veriliyor.  Atatürk'e hakaret edilen bu çizgi filmle ilgili soruşturma açılmalı” diyerek tepki gösterdi.

  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    10 Kasım'ı kana bulayacaklardı!10 Kasım'ı kana bulayacaklardı!Operasyon dönüşü Ata'ya saygı duruşuOperasyon dönüşü Ata'ya saygı duruşuMedya Arkası (10.11.2017)Medya Arkası (10.11.2017)Motorin fiyatı tarihte ilk kez 5 lira olacak!Motorin fiyatı tarihte ilk kez 5 lira olacak!TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayınTRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayınŞemistan Alizamanlı'nın Atatürk için hazırladığı muhteşem eserŞemistan Alizamanlı'nın Atatürk için hazırladığı muhteşem eserİlber Ortaylı: "Türk toplumundaki ebedi başbuğ imajı değiştirilemez!"İlber Ortaylı: "Türk toplumundaki ebedi başbuğ imajı değiştirilemez!"Sosyal medya Atatürk için ayağa kalktıSosyal medya Atatürk için ayağa kalktıİstanbul'da bu sabahİstanbul'da bu sabahRahmet ve minnetle anıyoruz...Rahmet ve minnetle anıyoruz...
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti