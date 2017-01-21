Türkiye Kamu Sen'den referandum çıkışı!

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Koncuk, başkanlık referandumunda 'Hayır' diyeceğini açıkladı.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son günlerde çok tartışılan başkanlık sistemi ile ilgili görüşünü açıkladı. Parlamenter sistemin güçlendirilerek devam ettirilmesini belirten Koncuk, referandumda ise 'hayır' oyu vereceğini açıkladı. İşte Koncuk'un sosyal medya hesabından referandumla ilgili düşünceleri:



