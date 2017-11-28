Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nun açıklayacağım dediği belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. CHP'yi hedef alan Erdoğan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağım dediği belgeler hakkında açıklamada bulundu.

"Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"GÜYA BELGE AÇIKLAYACAKMIŞ"

"Kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısını yaptım. Bununla da kalmadım, iddialarını ispat ederse benim siyaseti bırakacağımı ve cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı, ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti bırakmasını beklediğimi ifade ettim. Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışlığı bizimle ilgisi olmadığı ispatlanmış konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir.

Biliyorsunuz müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Bu da yine aynı şekilde bakıyorsunuz yine kendine bir yerlerden bir şey gönderiliyor onlarla uğraşıyor. Benim çağrım açık. Elinde benim yurtdışına milyonlarca dolar paralar gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. Bu çağrılarımın beyhude uğraştığımın farkındayım ama müfterilere de meydanı bırakmamak gerektiğini biliyorum.

Bugün sizlerle eskiden beri yaşanan ancak son zamanlarda giderek daha sık kulağıma gelmeye başlayan, beni de rahatsız eden bir hususu paylaşmak istiyorum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan, nerede sorumluluğunun yükünü taşıyamayan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle sıyrılmaya çalışıyor. “Beyefendi böyle istiyor veya Cumhurbaşkanımız böyle istiyor veya külliye böyle istiyor” Bu yöntemin basit bürokratik işlemlerden, ömrümde hiç görmediğim tanışmadığım insanların tasfiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Peki bunun ispatı var mı? benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı?"

"ANA HIYANET PARTİSİ KONUMUNA DOĞRU SÜRÜKLENMEKTEDİR"

"Son günlerce yıl dönümleri vesilesiyle cumhuriyetimizi, Atatürk’ü sıkça andığımız için CHP’den her an cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamasını bekler hale geldik. CHP bu zat eliyle hızla maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp, ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir.

Tüm hayatı siyaset içinde geçmiş insanlar olarak meseleyi siyasetin dili içinde konuşmayı, tartışmayı seven insanlarız. Kaliteli siyaset sadece ülkenin büyümesine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bununla meşgul olan insanların yaptıkları işten haz duymalarını sağlar.

CHP’nin eski genel başkanıyla tartışırdık. Kendisine kızardır, o bize kızardı vesaire. Karşılıklı atışırdık ama polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Bugün ortada seviye falan kalmadı. Terbiyesizliklerini siyaset yapmak sanıyorlar. Muhatap alsak ağızlarının payını versek, biz kendimizi onların seviyesine düşürmüş oluyoruz. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Milletimizi hakem tayin ediyoruz. İşte 2019 seçimleri yaklaşıyor. Milletimizin önüne çıkacağız. Biz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacak sandıkta destek isteyeceğiz."

"BENİM ADIMA AHKAM KESENLER"

"Sosyal medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha tekrarlıyorum. Tüm milletime de sesleniyorum, eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda tavır koyacaksam, bir irade beyan edeceksem, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım.

Bırakınız Türkiye’yi dünyada bu konuda açık yürekli kararlı liderleri az görürsünüz. Bu kadar net. Kafasında kırk tilki dolaştırıp kırkının da kuyruğunu birbirine değdirmeyen sinsi tiplerden, riyakarlardan hiçbir zaman olmadık olmayacağız."