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Yandaşlarda Bahçeli paniği

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Yandaşlarda Bahçeli paniği
Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, milliyetçi seçmenin Bahçeli’ye sahip çıkması gerektiğini yazdı.

Referandum için geri sayım sürerken yayınlanan tüm anketlerde “hayır” oylarının önde çıkması, AKP’de hesapları alt üst etti. Yapılan değerlendirme ve analizlerde en büyük firenin MHP’de yaşanması, yandaş medyayı harekete geçirdi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi köşe yazarı Ardan Zentürk, bugünkü köşe yazısını Bahçeli’ye ayırdı. Yazısında MHP’li seçmenin Bahçeli’nin arkasında durmasını gerektiğini ifade eden Zentürk, “Bahçeli’yi emparyalizme yem etmeyin” ifadelerini kullandı.

İşte Zentürk’ün yazısındaki o bölüm:

“Sözüm MHP'li seçmenedir... Liderinize sahip çıkın, onu, emperyalizme yem etmeyin... Günlük kaygı, çekişme, hatta kavgalarınızın bir anlamı yok...Eğer mesele vatansa, bir milliyetçi için geri kalan her şey teferruattan ibarettir... Devlet Bahçeli,bir örnek olarak karşınızda...”

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