MHP Erzurum mitinginde neler yaşandı?

MHP’nin ‘geleceğimiz için evet’ adı altında yaptığı Erzurum açık hava toplantısı siyaset sahnesinde uzun yıllar konuşulacağa benziyor. Devlet Bahçeli’yi Erzurum hava alanında AKP’li Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı.

KÜRŞAT YAĞIZ

16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu öncesi Erzurum’da MHP üzerindeki ‘ölü toprağı’ sessizliği dikkat çekerken AKP teşkilatlarının aleni MHP mitingini desteklemesi, kafası karışık, kolu kanadı kırık samimi ülkücüleri şaşkına çevirdiği gözlerden kaçmadı.

Hani bir söz vardır ya; ‘Oğlan evinde ses yok, kız evi dambıl dımbıl’ Aynen bu şekilde, MHP tarafında ses ve çıt yok, AKP tarafı çalıp söyleyip oynuyor. Geçmiş yıllarda bırakın MHP’nin mitinglerine katılmayı kentte bu siyasi partinin afişi, dövizi, pankartı, flamasının asılmasına dahi tahammülü olmayan AKP, şimdilerde başta AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer alt kademe AKP’li belediye başkanlıkları ile tüm teşkilatların ortalığa düştüğü havaalanı yolundan kentin dört bir tarafına kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin

posterleri, MHP bayrakları ile adeta süsleyerek kenti sünnet evine çevirdiler. İstasyon meydanında saat 13.00’de başlaması gereken miting bir saat gecikmeli olarak başladı.

Miting alanını daha önceden ilçe ve köylerden gelen MHP’li olmayan seçmenlerin doldurulduğu gözlendi. AKP’nin mitinge Erzurum’un tüm ilçe ve köylerinden seçmen taşıdığı ve masraflarının da AKP tarafından karşılandığı kulaklarımıza fısıldandı.



MHP’nin unutulmaz lideri rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş döneminde, ‘MHP’nin kalesi’ olarak adlandırılan Erzurum’da şimdilerde genel merkezin ‘Evet’çi tavrı bu kaleyi düşürmüş gözüküyor. Erzurum’daki ülkücüler büyük bir şaşkınlık ve sessizlik içinde olup biteni izlemekle yetiniyor.

MHP ve ülkücü camiaya her dönem desteğini esirgemeyen ve bu manada birçok tanınır ismi bünyesinde yetiştiren isimleri bir başka değişle, ‘eski tüfekler’ olarak hafızalarda yer alan bir çok ülkücü MHP’linin şimdilerde köşelerine çekilip olup biteni şaşkınlıkla izledikleri ve mitingde gözükmedikleri dikkat çekti.

Bu durum genel merkezi mecburen destekleyen ülkücülerinde dikkatinden kaçmadı. AKP’nin, MHP mitingine verdiği müthiş destekle kalabalığı gören MHP’li seçmen, ‘Biz böyle kalabalıkla miting yapıyor isek Erzurum’da vekil sayımız niye bir?’ demekten kendilerini alıkoymadılar. Bahçeli’nin konuşmasının büyük bir bölümü CHP ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıldığı dikkat çekti.

İlk kez Erzurum’dan Kılıçdaroğlu’na cevap veren Devlet Bahçeli konuşmasını sert ve ağır bir tonda sürdürdü. AKP ve iktidara herhangibir söz söylemeyip toz kondurmadı. Evet’in gerekçelerini sıralayan Devlet Bahçeli’nin konuşmasını ‘ninni’ gibi dinleyen MHP’li seçmen pek tatmin olmuşa benzemiyordu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç ay önce, ‘benim bir oyum var TBMM’de de evet sandıkta da evet’ sözüne takılan MHP’liler, ‘bu tip bir çıkış Bahçeli’nin tarzı değil’ bu sözler MHP’li seçmene ‘kafanıza göre takılın’ anlamından başka ne taşıyor demekten kendilerini alıkoymadılar.

Erzurum mitinginden aleni ve tescilli AKP’li olarak bilinen bazı önemli isimlere, MHP’ye bu destek niye? şeklindeki sorularımıza adeta ağız birliği etmişçesine, ‘Bizler Sayın Bahçeli’nin devlet adamlığına ve aldığı riske destek veriyoruz MHP’ye değil’ şeklinde cevap verdiler. MHP’nin Erzurum mitingi çerçevesinde aldığımız notlar gözlemlediğimiz izlenimler herkese şunu dedirttirmekten alıkoyamadı: ‘Bu miting AKP’nin güçlü kolları arasında ve onun gölgesi altında yapılır olması’ asla hafızalardan silinmeyecektir.