Yeni partinin ilk Belediye Başkanı Yeniçağ'a konuştu

MHP'den 54 arkadaşıyla birlikte istifa eden Dinar Belediye Başkanı MHP'li Saffet Acar, Yeniçağ'a açıklamalarda bulundu.

Timuçin Mert / İSTANBUL

MHP Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar; MHP'den istifa nedenini ve Meral Akşener'in kuracağı partiyle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

Dilekçelerimizi gönderdik

Bildiğiniz gibi; Uluköy eski Belde Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, 10 Belediye Meclis Üyesi, 1 İl Genel Meclis Üyesi, 13 İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ile eski 32 üye arkadaşımızla birlikte çok sevdiğimiz MHP'den üzülerek istifa ettik. İstifa dilekçelerimizi MHP Genel Merkezi ve İl Başkanlığı'na gönderdik. İstifalarımızın nedeni bildiğiniz gibi MHP yöneticilerinin yanlış tutumudur. Bunu da dilekçelerimizde belirttik. Bu yanlış tutumlarında ısrar ederlerse 400 üyenin tamamına yakının istifasını beklebilirsiniz.

Milliyetçiliğimi silemezler

Bizi, MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 'kesin ihraç' istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etmişlerdi. İpe sapa gelmeyecek nedenlerle eski yönetim de görevden alındı. Benimle ilgili de; Meclis eski Başkan Vekili ve İçişleri eski Bakanı Meral Akşener Hanımefendi'yi Afyon'a geldiğinde karşılayıp çiçek verdiğim, bir de Afyonkarahisar Valiliği'ndeki bir programda MHP'li yöneticilere selam vermediğim gerekçelerle Disiplin Kurulu'na sevk ettiler. Herkes şunu iyi bilmelidir ki; beni 'kaydi' olarak MHP'den silebilirler, fakat 'kalbi' olarak silemezler. Hele milliyetçiliğimi hiçbir zaman silemezler. Bu duygularla partimizden kopmak zorunda kaldık.

900 oyu 10 binlere çıkardık

Dinar'da MHP'nin 900 oyu bulunuyordu, 10 binlere çıkarttık. 2009 Mahalli Seçimleri'nde oy oranımız yüzde 50'ydi. 2014 seçimlerinde bu oran yüzde 60'lara tırmandı. Şu an bir Belediye Başkanlığı seçimi yapılsa, 10 binlere varan oy oranımızla yeniden kazanırım. Çünkü; Dinar Belediye Başkanı olarak bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmadan, eşit şekilde hizmet verdik. Belediyeye giren partili - partisiz herkes, memnun bir şekilde ayrıldı.

8.5 yılda 8.5 gün izin yapmadım

Tekrar etmek isterim; parti ayırımı yapmadan vatandaşa hizmet götürdük. 8,5 yılda 8,5 gün izin yapmadım. Belediye çalışanı arkadaşlarla birlikte gece - gündüz demeden çalıştık. Bu çalışmam sırasında çoluk - çocuk ailemden de büyük destek gördüm. Ancak tarafsız davranmam, başarılı olmam galiba bazılarının hoşuna gitmedi.

Yeni partide yerimizi alacağız

Biz hizmet için varız. Vatandaşa hizmetimizi sürdüreceğiz. Bunu sürdürmek için de arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin yeni umudu olan oluşumda yerimizi alacağız.