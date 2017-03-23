Yunan salak mı?

Hollanda ve Almanya ile aramız açıldı. Yeğenim Ertuğ 16 yaşında, cin gibi maşallah... "Enişte sen bilirsin, ne olacak bu durum" diye sordu. "İyi olur inşallah" dedim, susmadı "Papazı bulduk desene enişte" dedi. Belli ki okul ağzı...

Papazı bulmadık, papazla uğraşıyoruz....

Saygınlığımız kalmadı, uluslararası zeminlerde güçsüz hale geldik ve ülkeleri birer birer düşmanımız yaptık... Papazı bulmak buna deniyorsa, öyle olsun, papazı bulmuş olalım...

Değerli okurum Ümit Yalım hatırlattı; Yalım emekli Kurmay Albay, vatansever bir asker...

2004 yılında AKP iktidarı, kimi Aydın ilimizin, kimi Muğla ilimizin, kimi de İzmir ilimizin sınırları içerisinde olan ada ve kayalıkları Yunan'a terk etti.

O tarihte Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan da Başbakandı. Daha sonra bu konuda sorulan soruların birine bile bu ikili ne birlikte, ne ayrı ayrı cevap verdi... Konunun üstü hâlâ örtülü, adaların neden verildiğini açıklayan yok...

İddia edenler var; onlara göre bu adalar da Lozan ile birlikte verilmiş...

Yalana bakın; Lozan'ın tarihi 1924, bu adaların Yunan'a bırakılmasının tarihi 2004. Elin keferesi bu adaları işgal etmek için neden tam 80 yıl bekledi, salak mı hepsi...

İktidarın ağzından çok yalan döküldü ama bu kadar okkalısını ilk kez söylediler...

* * *

2004 yılını hatırlayın, o tarihte AB ile birçok konunun müzakeresi söz konusuydu. AKP iktidarı müzakerelerden olumlu sonuçlar almak için bu adaları gözden çıkardı ve AB üyesi Yunanistan'ın da desteğini alarak daimi üyeliği hayata geçireceğini sandı; kendimizi kandırdık...

Sonuç ortada; adalar gitti, AB serüveni de bitti!

* * *

İktidar başarılı gözüksün diye verdiğimiz adaları şimdi uzaktan seyrediyoruz, ayranımız kabardığında da hepsinin etrafında sandal sefası yapıyoruz. Adaların tamamı kara sularımızın içinde, onu da kaydedelim...

* * *

Yunan, verdiğimiz adalarda askeri tesisler, hatta söylentiye göre füze rampaları bile kurdu. Hepsinde ilk işleri Ortodoks kiliseleri yapmak oldu...

Eli varan, referandumda evet tercihi yapabilir. Tek adam olsaydı adalar verilmezdi diyenler de evet kervanına katılabilir.

Gelecek kuşakların, "İhanet nedir" diye sorduğunu düşünüyorum; bugün evet diyenler tercih ettikleri rejimin başındakileri gösterip "Gidin hesabı onlardan sorun" diyebilecekler mi...

Geri zekâlılara gün doğdu

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BİZİM gazetede Fatih Yardım'ın hazırladığı "Bilim- Teknoloji" köşesinde okudum; habere göre ünlü Bosch Grubu otomobillerde teknik gelişmeler için önemli adımlar atmış. Artık araçlar bilgisayarlarla etraflarını gözlemleyebilecek...

Kısacası, otomobillerde yapay zekâ dönemi başlıyor...

Teknoloji ne kadar hızlı gelişiyor değil mi...

Diyorum ki acaba insanlarda da yapay zekâ dönemi söz konusu olabilir mi...

İnsan bir kısım siyasetçiye bakınca buna çok fazla ihtiyaç olduğunu görüyor...

Bir kaç cümleyle

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HAYIR diyeceklerini açıklayan işçiler İGDAŞ'tan atıldı...

HAYIR için yapılan toplantılar basılıyor...

HAYIR kampanyası yürüten kadınların standı Bakırköy'de bacaksızlar tarafından dağıtılıyor; kadınları yerlerde sürüklüyorlar, yumrukluyorlar, tekmeliyorlar...

HAYIR pankartı açan öğrencilere tekme tokat girişiyorlar...

Niğde Valisi gibi, AKP'ye tutkulu valiler, HAYIR kampanyalarını yasaklıyor...

Bütün bunları "Tek adam" adına yapıyorlar...

Tek adama köle olmaya parmak kaldırmak, bana sorarsanız 24 ayar aptallara özgü tavırdır.

KISACA

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Olcay Kılavuz, "Liderimizin aldığı kararın arkasında dururuz" dedi. Demek ki Devlet Bahçeli evet kararını kimseyle birlikte değil bir başına aldı.

* * *

Eski AKP'li bakanlar kahvaltıda buluştu. Gül ve Davutoğlu katılmadı, Bağış da mazeret beyan etti. Ama rüşvet yedikleri iddia edilen diğerleri davette vardı.

* * *

AB müzakereleri kesti, vize konusu da gündemden düştü. Sırada başka yaptırımlar var deniyor. Herifler Osmanlı'ya hasta adam diyordu, iktidarımız yüzünden şimdi bize diyorlar, bravo vallahi...

* * *

AKP'liler övünürken "Bizim bir iktisat ahlâkımız var" diyor. Belki vardı ama şimdi yok; rüşvet yiyenlerle o ahlâk da bitti.

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DİKKAT, HAYIR dememize 24 Gün kaldı.

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ANLAMLI SÖZLER

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Eyy oğul, sabretmesini bil, çiçek vaktinden önce açmaz; şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. (Şeyh EDEBALİ)