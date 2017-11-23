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Zeybekci: "Ne olursa olsun Reza Zarrab'ın canı cehenneme"

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Zeybekci: "Ne olursa olsun Reza Zarrab'ın canı cehenneme"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Reza Zarrab davası hakkında çok sert bir çıkış yaptı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomideki dalgalanmadan spekülatörlerin çıkar sağladığını belirtirken, “Spekülatör niye oynar, aradaki oynamalardan rant almak için. Aradaki kırılma bölgelerindeki farkı götürüyor” diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, “Zarrab'ın itirafçı olmasından bile korkar hale geldik öyle değil mi” sorusu üzerine Zeybekci, çarpıcı bir çıkış yaparak, “Ne olursa olsun canı cehenneme. Türkiye'ye ne zararı var, bunu anlamıyoruz. Türkiye'ye ne zararı olur ne yapar? İtiraf etse ne diyecek? Ne itiraf edecek ki, Halk Bankası'nın yaptığı işlemlerin hiçbirinde usulsüzlük yok” dedi.

Türkiye'den çekilen yabancı sermayenin ciddi miktarda olmadığını belirten Bakan Zeybekci, “Bu dalgalanmalardan insanlar endişe duyar. Ama Türkiye'ye zarar verir mi, zinhar asla” dedi.

Zeybekci, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İYİYE GİDECEK

(Kurlar iyice dalgalandı, işler daha da kötüye mi gidiyor?) İşler iyi gidecek. Speküle edilebiliyoruz.

ZARRAB ÇIKIŞI 

(Zarrab davası) Ne olursa olsun canı cehenneme. Türkiye'ye ne zararı var bunu anlamıyoruz. Türkiye'ye ne zararı olur ne yapar. İtiraf etse ne diyecek. Ne itiraf edecek? Sonunda aracılık yapmış olan Halkbankamız var. Halk Bankasının yaptığı işlemlerin hiçbirinde, ne almışız enerji almışız karşılığında para vermişiz. İran bu parayı ambargo dışındaki aldığı tüm ürünlerin finansmanında kullanmış ve Halk Bankası bu paraları oralara ödemiş. Hiçbir şeyi saklı ve gizli yapmamış ve son derece şeffaf.

RANTA OYNUYORLAR

(Türkiye'ye kumpas mı?) Belki ABD'de böyle bir şey olmasa da birileri de bu speküle etmek isteyenler oynuyor. Spekülatör niye oynar, aradaki oynamalardan rant almak için oynar. İşi o adamın.

BULAŞTIRMAK İSTİYORLAR

 (Türkiye kasıtlı olarak köşeye mi sıkıştırılmak isteniyor?) 17-25 Aralık'taki enstürümanların aynısı kullanılıyorlar. O dönem de 17-25'te bakanlar ve çocuklarıyla ilgili bulaştırma yapılmaya çalışıldı. Aynı şeyleri götürdüler. Aynı şekilde kendi amaçları için aynı yöntemi kullanarak bulaştırmak istiyorlar. Arkasındaki FETÖ kesinlikle. ABD yargısının ABD hükümetinin ne diyeceği ayrı mesele…

(BDDK yönetmeliği çıktı bankalara ilişkin tabela değişikliği, Halk Bank'ın tabelasının değiştirilmesine yönelik bir hamle diye yorumlandı siz ne diyorsunuz?) Asla öyle bir şey yok. Çok az şey için ‘asla' derim. Ama böyle bir şey için asla ve asla böyle bir şey yok diyorum. Böyle bir şeye gerek görmüyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok ve böyle bir şey olduğunda sonuna kadar mücadele ederiz en sert şekilde.

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