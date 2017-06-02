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Zeytinlik kanun tasarısı komisyondan geçti

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Zeytinlik kanun tasarısı komisyondan geçti
Zeytinliklerin ranta kurban gideceği tartışmalarına neden olan o yasa tasarısı Meclis komisyonunda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa, hükümetin istediği zeytinlik alanlara her türlü maden ve sanayi yatırımı yapılabilecek.

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve tartışmaları da beraberinde getiren zeytinlik alanları ile ilgili yasa tasarısı komisyondan geçti.

Sanayinin Gelişitilmesi ve Üretimin Desteklenmesi yasa tasarısı "zeytinliklerin idam fermanı" olarak nitelenmiş ve büyük tepkilere neden olmuştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü daha önce de zeytinlik alanları hakkında açıklamada bulunmuş, zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi kanundan çıkaracaklarını açıklamıştı.

Tepkiler ve yapılan itirazlar sonucunda değişikliğe gidilmişti. Gidildi ancak sonuç zeytinliklerin geleceği konusunda endişe taşıyanları ve tasarıyı eleştiren muhalefeti memnun etmedi.

Zira değişiklik sonrası zeytinlik alanlara konut, konaklama tesisi ve turizm tesisi yapılamayacak.

Ancak bu durum zeytinlik alanları için tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor.. 

Çünkü komisyondan geçen tasarıya göre zeytinlik alanlara hükümetin kamu yararı gördüğü her türlü maden ve sanayi yatırımı yapılabilecek. Bu yatırımlar için zeytin ağaçları kesilebilecek.

Kesilen ağaçlar için ağaç başına 4 bin lira ceza ödenecek.

 

 

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