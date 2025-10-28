Muş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri C.B. isimli şahsın Bitlis ilinden Muş’a satmak amacıyla ünlü markalara ait taklit cüzdan getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Gökyazı Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan kamyonette 200 adet Coach marka, 188 adet Louis Vuitton marka ve 100 adet Michael Kors marka olmak üzere toplam 488 adet sahte cüzdan ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 220 bin lira olduğu belirtildi. C.B. ’6769 sayılı sınai mülkiyet kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.