Cezaevinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Büyükdere Atatürk Fidanlığında yapılan restorasyon ile ilgili paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, yaklaşık 180 bin metrekarelik fidanlığın restore edilerek hem geniş bir yeşil alan hem de bahçıvanlık okulu olarak İstanbul'a kazandırılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı ile ilgili, ‘İstanbul'da tarihe ve doğaya nasıl sahip çıktıysak şimdi sıra Türkiye'de’ sözlerini sarf etti.

'ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE'DE...'

Paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi,

‘Karşınızda; yok olmaktan kurtarıp yeniden hayat verdiğimiz Büyükdere Atatürk Fidanlığı. Atatürk'ün mirası olan bu alan yıllarca çürümeye terk edilmişti; otopark yapılmak, imara açılmak isteniyordu. Biz bu betonlaşmaya 'Dur!' dedik. 180 bin metrekarelik bu tarihi mirası ranta değil, halka açtık. İstanbul'a hem devasa bir yeşil alan hem de bir bahçıvanlık okulu kazandırdık. İstanbul'da tarihe ve doğaya nasıl sahip çıktıysak, şimdi sıra tüm Türkiye'de. Yeşil, betona karşı galip geldiğinde her şey çok güzel olacak.’