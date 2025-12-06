Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev değişimleri gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Erdem'den boşalan yere İsmail Aydın atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Musa Eke getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Alper Avluk'un ataması yapıldı. Alper Avluk atama kararı öncesi Rize İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili olarak görev yapıyordu.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9'uncu Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı.

Diğer atamalar:

Hazine ve Maliye Bakanlığında ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal,

Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş,

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel,

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine ise Hakkı Karabörklü atandı