10 günlük hasret sona erdi! Trabzon'da Badem’i bulana altın hediye

Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Mukadder Korkmaz ve kızı Özge Sağlam'ın 2 yaşındaki "Badem" isimli kedisi, 7 Nisan'da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kayboldu. Daha önce hiç sokağa çıkmayan kedisinin kaybolması üzerine aile, sosyal medyada ilanlar paylaşıp, sokak direklerine afişler asarak "Badem'i" aradı. Bazı çocukların kediyi gördüğünü söylemesi üzerine işaret edilen bölgeler defalarca kontrol edildi ancak Badem'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Günlerce aranan kayıp kedi, Sibel Kazaz tarafından sahil kenarında dolmuş durağında bulundu. Anne ve kızı, 10 gün sonra kendilerine teslim edilen kedilerini bulan Kazaz'a 1 gramlık 2 altın hediye edip, ödüllendirdi. Aile, veteriner kontrolünden geçirdiği Badem'e evlerinde yeniden kucak açtı.

'HAYVANLARI KORUMALIYIZ'

Sibel Kazaz, Badem'in bulunmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kedilerin benzerliğini fark edince, ilandaki numaralara videoyu gönderdik. Kedinin sahiplerine de ulaşınca, aranan kedi "Badem" olduğunu doğruladık. Bu mahalle ile bulunduğu mahalle arasındaki mesafe bayağı uzak. Benim de kedilerim var bu duyguyu anlıyorum. Böyle bir şeye vesile olmak çok güzel. Duyarlı olmalı ve hayvanları korumalıyız" dedi.

'KEDİMİZ BULUNUNCA ÇOK MUTLU OLDUK'

Yaşadığı olayın ardından kedisine takip cihazı taktırmaya karar verdiğini anlatan Özge Sağlam, "Kedimiz bulununca çok mutlu olduk. Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik. Ümidimizi kaybediyorduk. Başına bir şey gelmiştir diye düşünüyorduk. 10 gün üzerine, bir telefon sayesinde kedimizi bulduk. Bulunduğu yere kadar nasıl gidebildiğini bilemiyoruz. Aradaki mesafe bayağı fazla. Veterinere götürdük. Bakımı ve aşıları yapıldı. Biraz kilo vermiş onun dışında bir sağlık sorunu yok. Bu olaydan sonra takip cihazı da taktırmayı düşünüyorum. Umarım böyle bir şey başımıza bir daha gelmez" diye konuştu.

'ÇOK AĞLAMIŞTIM, ŞİMDİ ÇOK SEVİNÇLİYİM'

Mukadder Korkmaz da kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek "Çok ağlamıştım, şimdi çok sevinçliyim. Çok aradık nihayet bulduk. Umudumu kaybetmiştim, bulamayacağız diye düşünmeye başlamıştım. Çok şükür ki kavuştuk. Onu severek büyütüyoruz. Buradan o mesafeye kadar gitmesi akıl işi değil. Biraz ürkek, korkuyor inşallah düzene girer. Onları koruyup kolluyoruz. Dışarıyı merak ediyordu herhalde, sonucunda yine bize geri geldi. Çok mutluyum" dedi.