Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısında bazı yerleşim yerlerinin yeniden belde statüsü kazanmasını değerlendirerek Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesi, Gümüşhane merkez ilçesi Tekke beldesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi olmak üzere beş beldede seçim yapılmasına karar verdi.

7 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDECEKLER

Yeni kararla belde statüsünün yeniden verilmesini bekleyen yerleşimlerde, belediye başkanı ve yerel yöneticiler için sandık kurulacak. YSK, bu beldelerde yapılacak Mahalli İdareler seçiminin 7 Haziran 2026'da yapılacağını duyurdu.