MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya seslenerek silah bıraktırdığı, PKK'nın kendini lav ettiği süreç Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun adımlarıyla sürüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin, 24 Kasım'da (2025) İmralı'da vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin ardından dün ilk kez toplandı. Öcalan ile konuşulanların sınırlı bir kısmı okundu.

ÖCALAN, YPG’YE ‘SİLAH BIRAK’ DEMEDİ

Meclis'te konuşulmayanların önemli bir kısmı ortaya çıktı. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te okunan özette olmayan önemli bir kısmı duyurdu. Koçyiğit, Öcalan'ın YPG'ye "silah bırakın" demediğini açıkladı.

Özet tutanağa itiraz eden ve tüm tutanakların bir an önce hem kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Koçyiğit'in 'Öcalan'ın YPG’nin kati suretle bütün silahlarını bırakması gerektiğine dair bir söyleme ulaşmıyorum kendi adıma' ifadeleri dikkat çekti. Koçyiğit, Öcalan'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın bir diktatöre dönüşme potansiyeline değinerek işlerin Suriye’de nasıl gelişeceğini izleyeceği sinyalini verdiğini duyurdu.

Koçyiğit'in açıklamasının tamamı şöyle

"Şimdi Öcalan’ın bu cümlelerini süzdüğümde YPG’nin kati suretle bütün silahlarını bırakması gerektiğine dair bir söyleme ulaşmıyorum kendi adıma. Yani Öcalan genel bir çerçeve çizmiş ve net bir söylemde bulunmamış. Hatta Şara’nın bir diktatöre dönüşme potansiyeline değinerek işlerin Suriye’de nasıl gelişeceğini izleyeceği sinyalini vermiş. Ezcümle, Öcalan YPG koşulsuz şartsız tüm silahlarını bırakıp kendini PKK gibi lağvedecek dememiş. Doğru mu? Doğru"

Öte yandan dün Meclis'te MİT'in kaydettiği tutanağın 4 sayfalık özetinde şunlar aktarıldı:

Öcalan'ın cesaret ve katkıları için Bahçeli ve Erdoğan'a şükran ve teşekkürlerini ilettiği, Öcalan'ın sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu söylediği, Türk-Kürt kardeşliğinin önemine vurgu yaptığı, PKK'nin tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını söylediği, kendisinin Suriye ve Irak'ta da etkili olduğunu belirttiği aktarıldı. Öcalan'ın asker ölümlerine ve TUSAŞ eylemiyle ilgili "her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, bu gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini" söylediği ifade edildi.

Tutanakta Öcalan'ın Suriye ile ilgili değerlendirmeleri şöyle yer aldı:

"Pozitif hamleler ve adımlar peşinde olduğunu ifade etmiştir. Somut adımlar konusunda bir direnç bulunduğunu çünkü örgütün merkezinin Kandil'den Suriye sahasına taşımasının sorunu çözmediği ifade edilmesi üzerine kendisinin örgütün lideri olarak her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini, bu adımlar gerçekleştiğinde yeni bir iklimin oluşacağını ifade etmiştir. Abdullah Öcalan, ayrıca, 'Bu soruyu defaatle sordunuz.' diyerek sözlerinin arkasında olduğunu, sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu, imkânlar ölçüsünde de gayret göstermeye devam edeceğini ifade etmiştir. 27 Şubat çağrısında ayrı devlet olmadığını, federasyon olmadığını, idari özerklik olmadığını, kültüralist çözümler olmadığının hatırlatılması üzerine Abdullah Öcalan 'Evet, öyle.' diyerek onaylamıştır. Hüseyin Yayman tarafından Suriye konusunda sorulan sorulara SDG'nin 10 Martta anlaşma yaptığı, anlaşmanın 8 madde olduğu, bunları esas aldıklarını, Suriye başta olmak üzere bölgedeki İsrail'in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasi benimsediğini söylemiş. Yerel savunma gücünün olup olmayacağı sorusuna cevap olarak 'Savunma gücü yok, asayiş kapsamında güçler yani polis gibi.' cevabını vermiştir"

PKK'nın Öcalan'ın çağrısına tam uymadığı yönündeki eleştirilere Öcalan'ın "PKK'nın sadece eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahları bırakması gerektiğini ifade ettiği", Öcalan'ın yine "Koşullar elverirse ve iletişim imkanı artırılırsa teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğu" görüşünü yinelediği kaydedildi.

Öcalan'ın Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan'la dolaylı olarak yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmamasıyla ilgili "darbe mekaniği etkili oldu" dediği ifade edildi.