10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: İHA
10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilogram "skunk" maddesi ele geçirilirken 1 şahıs tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde 2 şüpheli şahsın ellerinde bulunan uyuşturucu maddeyi satabilmek amacıyla müşteri aradığı ihbarı aldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, kurumaya bırakılmış 10 kilogram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramaya narkotik köpeği Aysar da katılırken, şüpheli şahıslardan biri yakalandı. Diğer şahsın ise arandığı ifade edildi. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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