Rusya genelindeki birçok Porsche marka araç sahibinin, aynı dönem araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadığı bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti. Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

UYDU SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALINCA…

Sorun, modellerde bulunan uydu bağlantılı güvenlik ve izleme sisteminin devre dışı kalmasıyla başladı. Uydu iletişimi kesilince araçlar kendini korumaya aldı ve motor bloke edildi.

Truşkova, "28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi" dedi.

Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.

Truşkova, "Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var" diye konuştu.

SORUN HANGİ MODELLERDE VAR?

Avto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.

Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

AKÜYÜ SÖKÜP TAKARAK ÇALIŞTIRANLAR VAR

Arıza, Moskova’dan Krasnodar’a kadar ülke genelinde etkili oldu. Bazı sürücüler akü bağlantısını kesip takarak sistemi sıfırlayabildi, ancak birçok araç tamamen kilitli kaldı. Bayiler ve servisler, PVTS modüllerinin uyduyla bağlantı kuramadığını doğruladı.