Finalinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hala sevilerek izlenen Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan usta oyuncu ameliyata alındı. Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı.

Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan usta oyuncu rahatsızlanması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Halil Ergün'ün özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

1 GECE HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildiği, usta oyuncunun damarına stent takıldığı öğrenildi. Öte yandan Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Halil Ergün, 8 Eylül 1946 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İznik'te okudu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesinde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni tamamladı. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Tiyatrosu'nu kurdu.

Bir döneme damgasını vuran ve hala sevilerek izlenen takip edilen Yaprak Dökümü’nde Emekli Kaymakam "Ali Rıza Tekin" karakterine hayat verdi.

Son olarak yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı isimli dizide izleyici karşısına çıktı.