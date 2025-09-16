10 köpek bir oldu 71 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı

Monroe County’de meydana gelen olayda 71 yaşındaki Mary Norwood, cumartesi günü bir evin verandasında ağır yaralı halde bulundu. Yetkililere göre, kadına yaklaşık 10 pitbull melezi köpek saldırdı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, acil ekipler gelene kadar köpekleri kadının üzerinden güçlükle uzaklaştırdı.

Norwood’a ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Tennessee Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Monroe County Şerif Ofisi Sözcüsü Sue Pettingill, yaptığı açıklamada saldırının şiddetine dikkat çekerek, “Köpek ısırıkları ve saldırılarını daha önce gördüm ama böylesine hiç tanık olmadım” dedi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Clayton Warren Davis (65), Sara June Burris (44), Ricky Lee Burris (57) ve Sheila Jenene Kryzak (54) gözaltına alındı. Şüphelilere, hayvanların başıboş bırakılması sonucu ağır yaralanmaya neden olmak, hayvanlara kötü muamele ve kuduz aşısı yapılmamış köpek beslemek suçlamaları yöneltildi.

27 KÖPEĞE EL KONULDU

Yetkililer, olayın yaşandığı evden 13 yetişkin köpek, 13 yavru köpek ve kurbanın bir köpeğiyle birlikte toplam 27 hayvanı aldı. Yetkililer, daha önce de aynı adreste köpeklere el konulduğunu, ancak ilk kez bu denli ağır bir saldırının yaşandığını açıkladı.

EK SUÇLAMALAR YOLDA

Tutuklananlardan Ricky Lee Burris’in sabıkalı olduğu ve şiddet eğilimli köpek beslemekten ayrıca suçlanabileceği belirtildi. Sara June Burris’in ise uyuşturucu aparatı bulundurma ve hapishaneye yasaklı madde sokmaya çalışmakla da yargılanacağı aktarıldı.

Norwood’un sağlık durumuna dair resmi güncelleme yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.